Öğrenciler, hayal güçleri yardımıyla sağlık çalışanlarına teşekkür edecek

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü iş birliğinde ‘Sağlık Çalışanlarına Vefa' konulu ‘Mektup, Resim ve Kısa Film Yarışmaları' düzenlenecek.

Fedakârca çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına duyulan minnettarlığın ifade edilmesi ve onların motivasyonunun artırılması amacıyla düzenlenecek yarışmalar, ilkokul öğrencileri arası mektup, ortaokul öğrencileri arası resim ve lise öğrencileri arası kısa film yarışmaları olarak kategorize edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve Bilim Kurulu üyelerinin seçici kurulunda bulunacağı yarışmada Covid-19 ile mücadele döneminde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının gösterdiği üstün performansın özellikle vurgulandığı çalışmalar, kendi kategorisinde ödüllendirilecek.

Yarışmada birinci olan öğrencilere dizüstü bilgisayar, ikinci olan öğrencilere fotoğraf makinesi, üçüncü olan öğrencilere ise bisiklet hediye edilecek. Seçici kurul özel ödülünün ise akılla saat olduğu öğrenildi.

25 Aralık 2020'de “ogm.meb.gov.tr” adresinden sonuçları açıklanacak yarışmalara başvurular bugün itibarıyla başlamış olup, son başvuru tarihi 27 Kasım olarak belirlendi.