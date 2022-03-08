Öğrenciler istedi, Sincan Belediyesi yaptı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kale direğinin imalatını tamamladı ve okul bahçesine montajını gerçekleştirdi.

Öğrenciler istedi, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan talimat verdi. Sincan Andiçen İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde futbol oynamak için kale isteklerini Sincan Belediyesine iletti. Başkan Ercan'ın talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kale direğinin imalatını yaptı. Ekipler imalatını tamamladıkları kaleyi okul bahçesine monte etti ve boyadı.

Çocukların sevinci görülmeye değerdi

Kale direğini okul bahçesinde gören öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Toplarını alan öğrenciler okul bahçesine koştu. Öğrenciler taleplerini geri çevirmeyen Başkan Ercan'a teşekkürlerini iletti.