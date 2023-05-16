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Öğrenciler Keçiören'den Çanakkale'ye akın ediyor

Keçiören Belediyesi tarafından “Çanakkale’yi Görmeyen Genç Kalmasın” sloganıyla düzenlenen Çanakkale gezisi kapsamında hemen her gün bir kafile gidiyor bir kafile geliyor.

Keçiören Belediyesi tarafından “Çanakkale'yi Görmeyen Genç Kalmasın” sloganıyla düzenlenen Çanakkale gezisi kapsamında hemen her gün bir kafile gidiyor bir kafile geliyor.


Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, her seferinde yola çıkan gençleri belediye önünden uğurlayarak milli ve manevi değerlerin önemine vurgu yapıyor. Geziye katılan gençler rehberler eşliğinde Çanakkale şehitliğinin yanı sıra Çanakkale Destanı'nın yazıldığı geniş bölgedeki tarihi kaleleri, tabyaları, şehitlikleri, anıtları, müzeleri batık gemileri, topları, siperleri, burçları ve savaştan kalan pek çok şeyi görme fırsatı buluyorlar. Çanakkale Zaferi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşunda ve kuruluşunda önemli bir dönemeç olduğunu söyleyen Başkan Altınok, "Gençlerimiz kahraman ecdadımızın destansı öyküsünü Çanakkale'de en çıplak şekliyle görüyorlar. Millî ve manevi duyguların gelişmesi için bu tür geziler çok önemli. Atalarımızın büyük fedakârlıklarla, canları pahasına bizlere bu toprakları vatan yaptıklarını canlı canlı görmelerini sağlıyoruz" dedi.

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