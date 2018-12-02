Öğrenciler, Okçuluk Şampiyonası'nda kıyasıya yarıştı

Başkent'te 320 sporcunun katılımıyla düzenlenen ‘Sevgi Okları Ankara Kulüpler Arası Salon Okçuluk Şampiyonasında' öğrenciler kıyasıya yarıştı. 5 ile 17 yaş arasındaki sporcuların katıldığı şampiyona renkli görüntülere sahne oldu.

Bu yıl ilki düzenlenen Sevgi Okları Ankara Kulüpler Arası Salon Okçuluk Şampiyonası yoğun ilgi gördü. Şampiyonaya ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan yaklaşık 320 sporcu katıldı. Öğrenciler hedefi tutturmak için kıyasıya yarıştı. Şampiyonada renkli görüntüler oluşurken, ata sporumuz olan okçuluğu yeni nesillere aktarmak amacıyla bu yıl ilki düzenlenen şampiyonada, dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları törenle takdim edildi. Şampiyona hakkında bilgi aktaran Spor Koordinatörü Metin Keskin, “Böyle bir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Bu organizasyonumuzun adı, sevgi okları. Dileriz ki atılan her sevgi oku, çocuklarımızın yüreklerine isabet eder. Umuyoruz ki, çocuklarımızı sporun güvenli çatısı altında bir araya getirir. Bu turnuvadaki en önemli amacımız ise çocuklarımızın sporu bir yaşam tarzı haline getirmesi ve çağın obezitesi sanal dünya bağımlılığından kurtarmak. Diliyoruz ki çocuklarımız önce iyi bir insan sonra iyi birer sporcu olsun” dedi.

“Çok güzel bir etkinlik oldu”

Şampiyonada sporcuların aileleri de unutulmadı. Mücadeleleri izleyen öğrenci velilerine de hediyeler verildi. Okçuluk antrenörü ise, “Bu organizasyonları yapmamızdaki en büyük amaçlarımızdan bir tanesi, çocuklarımızın yarışma performanslarını değerlendirmek. Ondan sonra yarışma heyecanı içerisindeki kaybetme veya kazanma duygularını geliştirmek. Bunlar dışında kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak. Çocuklar arasındaki birlik, beraberlik ve arkadaşlık ilişkilerinin gelişerek okçuluk sporundaki sporcularımızın başarılarını üst seviyelere taşımak istiyoruz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Beklediğimizden fazla katılım oldu. Bu organizasyonda bize destek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Okçulukla birlikte sporla tanıştım”

Okçuluk sporu hakkında duygu ve düşüncelerini aktaran öğrenciler ise, “Okçuluğa başlamadan önce sporu sevmiyordum. Okçuluğa başladıktan sonra hayatım değişti. Arkadaşlarımla spor hakkında hiç konuşmazdım, artık konuşuyorum. Okçulukla birlikte spora girdim. Bu sporda çok güzel bir spor. Okçuluk dikkatimizi topluyor. Bizim için çok faydalı bir şey. Bu spor ata sporudur. Bu organizasyonu düzenleyen okulumuza teşekkür ederim” diyerek duygu ve düşüncelerini aktardı.