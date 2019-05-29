Öğrencilerden "Küçük Yazarlardan Büyük Masallar" kitabı

"Bu Kitabı Birlikte Okuyalım ve Mektup Arkadaşım" isimli e Twinning projeleri kapsamında farklı illerde eğitim gören 7 ile 11 yaş grubu öğrencilerin yazdığı 81 masal kitap haline getirildi.

Ankara Mehmet Örücü İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Ahsen Doğanay, Saray İlkokulu öğretmeni Özlem Yıldız ile 19 Mayıs İlkokulu öğretmeni Minevver Esmek tarafından yürütülen proje ile öğrencilerin okuma ve yazma becerileri ile hayal güçlerinin gelişmesi amaçlanıyor. "Bu Kitabı Birlikte Okuyalım ve Mektup Arkadaşım" projesi, Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesindeki Şehit Gürhan Yardım İlkokuluna kitap bağışı ile başladı. Eğitim öğretim yılının ilk dönemi Milli Eğitim Bakanlığının tavsiye ettiği ortak kitapların okunduğu projede, canlı yayınlar ile farklı illerde eğitim gören öğrenciler ile kitapları yorumladı. Ulusal yazarlar okullara davet edilerek, kitap yazma konusunda çocuklara bilgiler verildi. Ardından farklı illerde eğitim gören 7 ile 11 yaş grubu öğrencilerin kaleminden çıkan 81 masal, Küçük Yazarlardan Büyük Masallar ismi altında kitap haline getirildi.