Öğrencilere sınav desteği: 15 bin 778 gencin YKS ücreti yatırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrencilerin sınav ücretini bu yıl da karşıladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş sınav ücretlerinin yatırıldığını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öğrencilere sağladığı eğitim desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, 18-19 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının sınav başvuru ücretlerini bu yıl da karşıladı. Öğrencileri sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendiren ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Gençlerimizin gözlerinde geleceği, umudu, ışığı görmek için tüm çabamız. Bu sene de eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına sosyal yardım alan ve belediyemize başvuran 15 bin 778 evladımızın YKS ücretlerini karşıladık. Hepinize inanıyor, sınavınızda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl YKS'ye giren 6 bin 521 öğrenciye destek sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yıl ise başvuruda bulunan 15 bin 778 öğrencinin YKS giriş ücretlerini karşıladı.