Öğrencilere ücretsiz çorba hizmeti

Üniversiteye bağlı 7 öğrenci yurdu ve 7 yerleşkede sabah ve akşam saatlerinde rektörlük tarafından hazırlanan çorbalar, görevliler tarafından öğrencilere ücretsiz olarak sunuluyor. Belirlenen noktalarda dağıtılan çorba üniversite öğrencileri tarafından büyük ilgi görüyor.

Ankara Üniversitesi Kimya bölümü 3. sınıf öğrencisi Sude Kıyak, üniversitenin Tandoğan Yerleşkesindeki çorba dağıtım noktasında yaptığı açıklamada, ücretsiz çorba dağıtımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Güne zinde başlamak adına çok güzel bir hizmet. Arkadaşlarım da bu çorba dağıtım hizmetinden çok memnunlar. Okula girdiğim zaman özellikle açken, ve çok enerjik olmadığımda, bu çorbayı içtiğim zaman güne daha enerjik ve derslere daha odaklı başlıyorum. Yurtta kalan arkadaşlarım da sıcak bir çorbanın çok iyi geldiğini söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

Eczacılık Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Eray Kacar ise sabahları derse girerken içtikleri bir bardak çobanın arkadaşlarıyla beraber içlerini ısıttıklarını ifade ederek, "Hele ki soğuk Ankara sabahlarında dersten önce içtiğimiz tarhana, mercimek çorbaları bize çok iyi geliyor. Aynı zamanda kütüphane ve yurtlarda dağıtılan çorbalar hepimizi mutlu ediyor. Bu hizmet için rektörlüğümüze ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza çok teşekkür ederiz" değerlendirmesinde bulundu.

Cebeci Yerleşkesindeki çorba dağıtım noktasında açıklama yapan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Songül Yakışan ise uygulama için AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a teşekkür ederek şunları ifade etti:

"Bu uygulama sayesinde, sabah erken kalkıp okula geldiğimde güne güzel bir sıcak çorbayla başlamak motivasyonumu ve okula olan sevgimi arttırıyor. Tüm öğrenciler için çok güzel bir uygulama bence. Okuldan arkadaşlarım da bu hizmetten çok memnunlar. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz."

AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise uygulamanın öğrenciler tarafından çok beğenildiğini ve talep gördüğünü aktararak, "Öğrencilerimizin eğitimi ve sağlığı bizler için her zaman çok kıymetli. Bizler de öğrencilerimizin ihtiyaçları noktasında kendilerine her türlü desteği sağlamaya hazırız. Uygulama noktalarında öğrencilerimizin sıcak çorbaya yoğun ilgi gösterdiklerini gözlemliyoruz. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Tüm öğrencilerimize yeni eğitim ve öğrenim döneminde başarılar ve zihin açıklığı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Uygulama, eğitim dönemi boyunca belirlenen noktalarda ücretsiz olarak devam edecek.