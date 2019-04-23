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Öğrencilerin 23 Nisan Kutlaması ve Sanat Gecesi

Ankara’nın köklü okullarından Özel Arı Okulları, ATO Congresium’un ev sahipliği yaptığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konseri ve sanat gecesi etkinliği düzenledi.

Ankara'nın köklü okullarından Özel Arı Okulları, ATO Congresium'un ev sahipliği yaptığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konseri ve sanat gecesi etkinliği düzenledi.


Ankara'nın köklü okullarından Özel Arı Okulları, ATO Congresium'un ev sahipliği yaptığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konseri ve sanat gecesi etkinliği düzenledi. Sanat gecesi 800 öğrencinin 600'ü aşkın heykel, seramik, grafik tasarım, çizgi ve nokta çalışmalarının sergilenmesiyle başladı. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte okul korosu gitar dinletisi gösterimi yaptı.


Özel Arı Okulları Genel Müdür Yardımcısı Seva Demiröz Arı Eğitim Kurumları'nın 50'inci yılı olduğunu belirtip, Özel Arı Okulları'nın 35'inci yılı olduğunu bunu ise 23 Nisan ve görsel sanatlar sergisini bir araya getirerek coşku ve mutlulukla kutladıklarını söyledi. Katılımın yoğun olduğu gecede ünlü tenor Hakan Aysev'e şef İsmail Çetin yönetimindeki Özel Arı Okulları Armoni Orkestrası ve Korosu'nun da eşlik ettiği konserle son buldu.


Konsere eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, Çankaya Üniversitesi ve Arı Okulları Kurucusu Sıtkı Alp, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Müfit Gülgeç, akademisyenler, öğrenciler, veliler ve sanatseverler katıldı.

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