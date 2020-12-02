Öğrencilerin bir numaralı tercih kaynağı olan YÖK Atlas güncellendi

YÖK Atlas programındaki “Lisans ve Önlisans Atlası ile Net Sihirbazı" modülleri YÖK tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla https://yokatlas.yok.gov.tr adresi üzerinden hizmete sunulan “Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas)" içerisindeki bazı modüller üzerinde yapılan güncelleme çalışmaları tamamlandı. Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki “Lisans ve Önlisans Atlası ile Net Sihirbazı" modülleri YÖK tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.

Tercih dönemlerinin vazgeçilmez bilgi kaynağı

Adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini sağlamak amacıyla ilk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete girerek adaylara adeta kariyer rehberliği hizmeti sunan YÖK Atlas, özellikle YKS tercih dönemlerinde adaylar ve rehberlik uzmanlarınca başvurulan en önemli ve güncel bilgi kaynağı oldu. YÖK Atlas programında Lisans/Önlisans Atlası ile Net Sihirbazı modüllerinin yanı sıra Lisans/Önlisans Tercih Sihirbazı, Mezun Başarı Atlası, Meslek Atlası ve Tercih Listem gibi modüller yer alıyor. Bu modüllerin güncellenmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.