İhlas Haber Ajansı

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Öğrencilerin okuldan kaçışları tehlike saçıyor

Başkentte bulunan bir meslek lisesi öğrencilerinin okulun bahçe duvarındaki sivri demir ve jiletli tellerinin üzerinden tehlikeli kaçışları çevre sakinlerini endişeye düşürdü.


Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde bulunan Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okuldaki öğrencilerin ders saatleri içerisinde sivri demir ve jiletli tellerden oluşan metrelerce yükseklikteki okul bahçe duvarının üzerinden atlayarak okuldan kaçışları çevredeki vatandaşları endişeye düşürdü.


Bir vatandaş ise o anlar cep telefonu kamerasına kaydederek durumu anlattı.

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