Öğretmen Başkan gençlerle buluşmaya devam ediyor

Aynı zamanda edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Öğretmen Başkan Gençlerle Buluşuyor" etkinliği çerçevesinde lise öğrencileriyle bir araya geliyor. Başkan Oğuz, gençlerle deneyimlerini paylaşarak, sorularını yanıtlıyor.

Edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Öğretmen Başkan Gençlerle Buluşuyor" etkinliği çerçevesinde lise öğrencileriyle buluşmayı sürdürüyor. Başkan Oğuz'un etkinlik çerçevesindeki son adresi ise Kahramankazan Akıncı Anadolu Lisesi oldu. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

“Öğrencilerin belediyesiyiz”

Oğuz, liseli gençlere, öğrencilik yıllarından ve yaşadığı olaylardan örnekler verdi. Hayatta hedeflerin önemine değinen Oğuz, çocukluğundan bu yana kendine koyduğu hedeflerden ve bu hedefleri sırasıyla gerçekleştirmek için yaptıklarından bahsetti. Öğrencilerden de kendilerine hedefler belirlemeleri ve bu hedeflere ulaşıncaya dek durmadan yürümelerini isteyen Oğuz, dünyaya yön veren insanların, başarıya bu yolla ulaştıklarının altını çizdi. Oğuz, “Sağlam bir hedefiniz varsa hayatta her şey sizin niyetinize ve amacınıza hizmetkar olur. Hedefinizi belirlerken egoist olmayın. Siz bu toprağın çocuğusunuz. Sorumluluklarınız, yalnızca ailenize karşı değildir. Milletinize karşı da sorumluluklarınız var, bunu asla unutmayın” dedi. Öğrencilere hep yanlarında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini söyleyen Oğuz, belediye olarak öğrencilere yönelik yaptıkları hizmetleri anlattı. Oğuz bu çerçevede, ilçede ikamet eden 500 üniversite öğrencisine her ay burs verdiklerini, binlerce öğrenciye kırtasiye seti dağıttıklarını ve çok sayıda öğrenciye de kıyafet yardımı yaptıklarını söyledi. Öğrenci dostu bir belediye olduklarını ve her zaman öğrenci ve öğretmenlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Oğuz, daha sonra öğrencilerin sorularını cevapladı.