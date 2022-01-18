Öğretmen Başkan Kahramankazan'a 5 yeni okul kazandırdı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un girişimleri sonucu ilçeye 5 yeni okul kazandırılacak. İlçe merkezine yapılacak 1 eğitim uygulama okulu, 1 ortaokul, 1 ilkokul ve 2 anaokulu için çalışmalara başlanırken, okulların 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı seçilmeden önce ilçe milli eğitim müdürü olan ve ilçedeki farklı okullarda edebiyat öğretmenliği yapan Başkan Serhat Oğuz, ilçesine eğitim alanında yeni yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. Başkan Oğuz'un son olarak, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyareti sırasında ilçeye 5 yeni okul yapılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda ilçeye 32 derslikli bir ilkokul, 32 derslikli bir ortaokul, 24 derslikli bir eğitim uygulama okulu ile 8'er derslikli iki anaokulu kazandırılması için harekete geçildi. İlçe merkezinde ihtiyaç duyulan bölgelere yapılacak olan okullar için çalışmalara başlandı. Bu doğrultuda ilk adım olarak zemin etüt çalışmaları yapılıyor. Başkan Oğuz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, okulların yapılacağı noktalarda incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. 5 yeni okulun önümüzdeki 2023 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor. Ayrıca Başkan Oğuz'un ilçe milli eğitim müdürlüğü sırasında ilçeye kazandırdığı eğitim yatırımları arasında bulunan 32 derslikli Cumhuriyet Ortaokulu ile 24 derslikli Hamdiye Ünlü İlkokulu'nun yapımında ise sona gelindi. Bu okulların da önümüzdeki eğitim öğretim yılında öğrencileri kabul etmesi planlanıyor. Böylece yapımına yeni başlanan 5 ve yapımında sona gelinen 2 okulun da tamamlanmasıyla birlikte ilçedeki okul sayısı 29'dan 36'ya çıkarken, 480 olan derslik sayısı ise 640'a yükselmiş olacak.

“Çocuklarımız için daha iyisini yapmaya çalışıyoruz”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe milli eğitim müdürlüğü döneminde ve belediye başkanı seçildiği günden itibaren ilçelerine yeni eğitim yatırımları kazandırmak için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, geride kalan bu süreçte önemli işlere imza attıklarını söyledi. Yaklaşık 58 bin nüfuslu ilçelerinde 12 bin öğrenci bulunduğunu ifade eden Oğuz, “Tamamlanmak üzere olan ve yapımına yeni başlanan okullarımızla birlikte ilçemiz eğitim alanında önemli yatırımlar kazanmaya devam ediyor. Okul sayımız 36'ya, derslik sayımız ise 640'a yükselecek. Derslik başına şu anda 24 öğrencimiz bulunurken, bu yatırımlarla bu sayı daha da aşağılara inecek. Çocuklarımız evlerine en yakın mesafede okullarına gidebilecek. Diğer tüm alanlarda olduğu gibi eğitimde de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedeflere Kahramankazan'da emin adımlarla yürüyoruz. Geleceğimizin teminatı ve yarınlarımız olan çocuklarımız için daha iyisini yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Bu okulların en kısa sürede tamamlanarak öğrencilerle buluşacağını söyleyen Oğuz, “Desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum” dedi.