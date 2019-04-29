“Öğretmen Başkan”dan anlamlı proje

21 yıllık öğretmen olan ve son olarak ilçe milli eğitim müdürü iken 31 Mart yerel seçimlerinde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz'dan, maddi imkansızlıklar yaşayan öğrenci ve aileleri sevindirecek bir müjde geldi. Başkan Oğuz, kuracakları vakıf ile ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vereceklerini, böylece hiçbir öğrencinin eğitim hayatının yarıda kalmayacağını söyledi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, seçim taahhütleri arasında yer alan Kahramankazan Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfını kurmak için kolları sıvadı.

"Hayır paydasında buluşacağız"

Vakfın kurulması için gerekli çalışmaların sürdüğünü ve en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Oğuz, vakfın maddi imkansızlıklar yaşayan öğrenci ve ailelerin hayatına olumlu anlamda büyük katkılar sunacağını ifade etti. Vakfın, hangi görüşe sahip olursa olsun, hangi partiye oy verirse versin tüm hayırseverleri ilçede gerçek anlamda ihtiyacı olan öğrenci ve ailelerle buluşturacağının altını çizen Oğuz, “Seçim öncesi vatandaşlarımıza söz verdiğimiz Kahramankazan Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfının kuruluşu ile ilgili tüzük çalışmaları sürüyor. Bu vesileyle vakfımızın kuruluşunu başlattık. Bu vakıf neden önemli ? Çünkü, biz ihtiyaç sahibi çocuklarımıza burs vermek istiyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize nakdi yardım yapmak istiyoruz. Biz hayır işlerini ilçemizde kurumsallaştırmak istiyoruz. Tüm hayırseverleri tek çatı altında toplamak istiyoruz. Kuracağımız bu vakfın yönetimine sadece bizimle aynı dünya görüşüne sahip insanlardan oluşturmak istemiyoruz. Ortak paydası hayır olan herkesi burada yer alacak. Yönetim de aynı şekilde olacak" diye konuştu.

"Vatandaşın ihtiyacına çözüm bulacağız"

Örnekler vererek anlatımlarda bulunan Başkan Oğuz, şunları kaydetti:

"Ben üniversite öğrencisiyken belediyeler burs verirdi. Hatta benim ilk öğretmenlik yıllarımda da veriliyordu. O tarihlerde Kahramankazan Belediyesi de burs veriyordu. Yanlış hatırlamıyorsam 2005'te CHP'nin aldırdığı bir mahkeme kararı var. Bu kararla belediyelerin burs vermesi uygun bulunmuyor. Biz belediyelerin önceliği burs vermek değil, alınan yargı kararı ortada bunu kabul ediyoruz. Fakat vatandaşlarımız ilk öğretimden yüksek öğretime kadar öğrencilerimiz ve ailelerimiz burs istiyor. Bunu da karşılamak onlara yardımcı olmak en başta belediyelerin görevidir. Bu doğrultuda kuracağımız bu vakıf büyük bir ihtiyaca karşılık verecek ve tamamen gönüllülük esasıyla olacak. Ben belediye başkanı olarak öncülük edeceğim. Bu vakıf toplumun yararına çalışan bir vakıf olacak. Buna gönül veren herkes burada olacak. Böylece hiçbir yavrumuzun eğitim hayatı yarıda kalmayacak.”

"Hayır yapmak isteyenleri buluşturacağız"

Kahramankazan'da hayır yapmak isteyen tüm hayırseverleri bu vakfın çatısı altında buluşturacaklarını vurgulayan Oğuz, “Biz, öğretmenlik yaptığım dönemde kendi çabalarımızla, sanayicilerimiz kendi çabalarıyla burslar veriyordu. Bizim arzumuz bu işi daha şeffaf, daha profesyonel yapmak. Kimin ne verdiği, nereye gittiği belli olsun istiyoruz. Kafamızın arkasında asla başka bir hesap yok. Tek hesabımız öğrencilerimize destek olmak, onlara yardım etmek. Ülkemizin geleceği yarınları olan yavrularımızın gençlerimizin eğitim hayatına katkı sunmak” şeklinde konuştu.

"Tek şart Kahramankazan'da ikamet etmek"

Vakıf aracılığıyla yalnızca öğrencilere değil, maddi imkansızlıklar yaşayan ailelere de yardım edileceğinin altını çizen Oğuz, “Böylece açları doyuracak, açıkları giydirecek önemli bir sivil toplum örgütü doğmuş olacak. Ve tek amacı çocuklarımıza, vatandaşlarımıza yardım etmek olacak” ifadelerini kullandı.

Vakıf kurulduktan sonra, burs ya da yardım başvurusunda bulunanlardan istenecek tek şartın ise Kahramankazan'da ikamet etmeleri olacağını aktaran Oğuz, “Hiçbir ayrım yapmaksızın ve fark gözetmeksizin ihtiyacı olan tüm yavrularımıza ve ailelerimize Kahramanakazan'da yaşamaları şartıyla yardım edilmiş olacak” dedi.