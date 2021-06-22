Öğretmen Başkan'dan üniversitelilere burs

Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un girişimleriyle 2 yıl önce kurulmasının ardından ilk yıl 150, ikinci yıl ise 300 üniversite öğrencisine aylık 150 TL burs veren Kahramankazan Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (KAHEK), bu eğitim öğretim yılında ise 600 öğrenciye burs verecek. Öğrencilerin burs almaya hak kazanması için aranan tek şart ise Kahramankazan'da ikamet etmek.

Edebiyat öğretmeni olan ve eğitim alanında yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un girişimleriyle 2019'da kurulan KAHEK, ilçedeki hayırseverleri bir araya getiriyor. KAHEK bu kapsamda, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 150, 2020-2021'de ise 300 üniversite öğrencisine aylık 150 TL burs imkânı sağladı. Burs almaya hak kazanan öğrenciler KAHEK tarafından yapılan şeffaf ve objektif mülakatlarla belirleniyor. Burs imkanından Ankara'daki ve Türkiye'deki değişik üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler faydalanıyor. Burs alacak öğrencilerin belirlenmesi için aranan tek kriter ise öğrencinin Kahramankazan'da ikamet etmesi oluyor.

Öğrenci sayısı 600'e yükseldi

Başkan Oğuz'un onursal başkanlığını da yaptığı KAHEK, 2021-2022 eğitim öğretim yılında burs alacak öğrenci sayısını ikiye katladı. Dernek yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte burs alacak öğrenci sayısını 600'e yükseltti. Burs için başvuru tarihleri ağustos ayında başlayacak. Başvurular, www.kahramankazaneksyd.com adresinden yapılabilecek. Başvuruların ardından düzenlenecek mülakatlar sonucunda burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenecek.

İnşallah 1000'e yükselteceğiz

Başkan Oğuz, kendilerine gelen en önemli isteklerden birinin de burs olduğunun altını çizerek, ilçelerindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olabilmek ve eğitim hayatlarına katkı sağlayabilmek amacıyla KAHEK'in kurulmasına öncülük ettiğini anımsattı. KAHEK'in kurulmasının ardından ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilerle hayırseverleri bir araya getirdiğini anlatan Oğuz, “Belediyemizden tek kuruş katkı almadan öğrencilerimize burs vermeye başladık. Hayırseverlerimize ve dernek üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi. KAHEK'in tek amacının ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim hayatları boyunca yardım edebilmek olduğunu vurgulayan Oğuz, “Dernek faaliyetlerini tamamen şeffaf bir ortamda sürdürüyor. Derneğe yapılan bağışlar ve dernekten verilecek tüm burslar internet sitesi üzerinden anlık olarak ilan ediliyor” dedi. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında burs alacak öğrencilerin sayısını 600'e yükseltmelerinin kendilerini son derece mutlu ettiğini anlatan Oğuz, ilerleyen süreçte burs miktarını ve burs alan öğrenci sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, “İnşallah KAHEK'ten burs alan öğrenci sayısını 1000'e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.