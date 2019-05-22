Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, “2023 Vizyon Belgesi, Türkiye'de dip dalgası oluşturabilecek bir reform hareketi”

Arkasındaki takvim ile birlikte Türkiye'de dip dalgası oluşturabilecek bir reform hareketi öğretmenlerimizle birlikte Milli Eğitim Bakanlığımızın desteğiyle hazırlanan bir belge. Bu belge doğrultusunda yabancı öğretmenlerin mesleki gelişimi bizim öncelikli hedefimiz arasında yer alıyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Fransa Büyükelçiliği Kültürel Etkinlikler ve İşbirliği Müsteşarlığı arasında “Niyet Beyanı” imza töreni gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Baş Öğretmen Salonunda gerçekleştirilen “Niyet Beyanı” imza töreni, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, genel ve özel alan yeterliklerinin artırılması amacıyla ulusal ve uluslararası eğitimlerle Fransızca öğretmenlerine yönelik olarak mesleki gelişim sertifika programının gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

2023 Eğitim Vizyonunun bir vizyon belgesi olmasından daha çok şey ifade ettiğini vurgulayan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlü Adnan Boyacı, oluşturulan takvim ile birlikte Türkiye'de dip dalgası oluşturabileceğini söyledi. Boyacı, “2023 Vizyon Belgesi, vizyon belgesi olmasının yanı sıra vizyonu, stratejik amaçları ve eylemleriyle aslında eylem planı olma niteliği taşıyor. Arkasındaki takvim ile birlikte Türkiye'de dip dalgası oluşturabilecek bir reform hareketi, öğretmenlerimizle birlikte Milli Eğitim Bakanlığımızın desteğiyle hazırlanan bir belge. Bu belge doğrultusunda yabancı öğretmenlerin mesleki gelişimi bizim öncelikli hedefimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda Uluslararası Yabancı Dil Forumu gerçekleştirdik. Bu forumda konuya ilişkin tüm taraflar bir araya geldiler. Bu doğrultuda; İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapçaya ilişkin mevcut olan sorunlar tartışıldı, temel politikamıza ilişkin önceliklendirilmiş bir yapı ortaya koyuldu ve bir eylem planı ortaya çıktı. Bu eylem planında öncelikli olarak Arapça öğretmenlerimiz için mesleki gelişim programı hayata geçirdik. Türkiye ve Katar'da Arapça öğretmenlerimizi yetiştirmek için planladığımız bu programımız Haziran ayında başlayacak. İkinci olarak Fransızca öğretmenlerimiz için Fransa Büyükelçiliğiyle beraber bu iyi niyet belgemizi imzalayarak ikinci aşamaya geldik. Eğitimlerimiz Türkiye ve Fransa'da olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Bu eğitimler içerisinde öğretmenlerin hem dört dil becerisine ilişkin dil yeterlilikleri hem de mesleki becerilerine ilişkin öğrenme ve öğretim sürecindeki becerileri geliştirilecek. Bu konuda Hacettepe Üniversitesi Farsça Bölümü bizim ortağımız olarak çalışacak. Amacımız sürdürülebilir, uygulamaya dönük öğretmenlerimizin çocuklarımıza yabancı dil öğretimine ilişkin mesleki becerilerini artırmak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından “Niyet Beyanı” iş birliği protokolü imzalandı.