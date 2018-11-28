Öğretmenler başkentte buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi "Öğretmenler Günü" sebebiyle yaklaşık 400 öğretmeni Başkent'te ağırladı.

Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından gelen, yurt dışı temsilciliklerinde görev alan öğretmenlerin yanı sıra aralarında engelli ve şehit yakını öğretmenlerin de bulunduğu yaklaşık 400 öğretmen, Altınpark ANFA Salonu'nda düzenlenen yemekte buluştu. Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen programda konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, "Sizler bu ülkenin geleceği, ahlak önderleri, davranış rehberlerisiniz. Tüm öğretmen arkadaşlarımızın öğretmenler gününü kutluyor, başta görevi başında şehit olmuş eğitimciler olmak üzere, ahirete intikal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Trio ekibinin müzikal resitali ile renklenen vefa gecesinde öğretmenlere içinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın kutlama mesajının yer aldığı hediyeler verildi. En özel günlerinde Büyükşehir Belediyesi'nin yanlarında olmasından duydukları mutluluğu dile getiren öğretmenler, Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanı İhsan Yılmaz'a Ankara Büyükşehir Belediyesi adına diktikleri bir ağacın sertifikasını hediye ederek, teşekkür etti.