Öğretmenler Günü Mamak'ta coşkuyla kutlandı

Mamak Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü düzenlenen farklı etkinliklerle kutladı.

Mamak Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenler için Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen kutlamaya Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı. Başkent Anadolu Lisesi öğrencileri, şehit Öğretmen Aybüke Yalçın anısına hazırladıkları tiyatral gösteri ile izleyenlere duygulu anlar yaşattı. Emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi verilirken, yeni öğretmen adaylarının da yemin töreni yapıldı. Etkinlik halk dansları gösterileri ile son buldu.

“Ülkemizi yeni ufuklara taşıyacak olan öğretmenlerimizdir”

Öğretmenlerin dünyaya yeni bir anlam katarak, toplumları köklü bir biçimde değiştirdiğini ve medeniyetin temelini attıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bir toplumun aydınlık geleceğini inşa eden, gelecek nesillere bilgiyi, ahlakı, güzel davranışı, saygı, sevgi ve sabırla nakış gibi işleyen öğretmenlerimiz, ülkemizi yeni ufuklara taşıyacak olan çocuklarımızı her türlü bilgi ve beceri ile donatan kutsal bir mesleğin mensuplarıdır. Bütün medeniyetlerin temelinde öğretmen emeği vardır. Öğretmenler, dünyaya yeni bir anlam katar, insanı dolayısıyla toplumları köklü bir biçimde değiştirebilirler. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştiren, ilim ve irfan ile donatan, onlara milli ve manevi değerlerimizi, vatan ve millet sevgisini öğreten, her koşulda öncelikle eğitim diyen neferlerimizdir. Bu mukaddes görevi ifa eden fedakar öğretmenlerimize hürmetlerimi sunuyorum. ‘Bana bir harf öğretenin hizmetkârı olurum' sözünü düstur edinerek Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal'e başöğretmenlik ünvanının verildiği bu anlamlı günde tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyor, bütün öğretmenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.