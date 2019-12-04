Öğretmenler için dijital dönüşüm programı hazırlandı

Disiplinler arası öğretimde bilgi işlemsel düşünmeye dair olan bu mesleki gelişim programı ilk etapta 200 bini sınıf öğretmeni olmak üzere toplam 1 milyon öğretmene ulaşacak. Bu 1 milyon öğretmenimizin hepsinde ortak dil oluşturma fırsatına şahit olacağız” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen ve öğrencilerin teknolojiyi doğru kullanması ve dijital çağın gerekliliklerine uygun becerileri kazanmasına katkı sağlamak için Google ile el ele verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü ve Google tarafından düzenlenen “Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı”, Wyndham Ankara Otel'de tanıtıldı. “MEB ve Google Türkiye'yi geleceğe hazırlıyor” sloganıyla düzenlenen programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türk milletinin bilgiye ve bilgeliğe ihtiyacı olduğunu belirtti. Her kelimenin bir cana sahip olduğunu vurgulayan Selçuk, zamanın ruhuna göre yeniden anlamlanan kelimeleri örnek vererek, tüm öğretmenlerin de zamana ayak uydurması gerekliliğinden bahsetti. Selçuk, “Bugünün konusu öğretmenlerimizin güncel becerilerle daha fazla donatılması konusunda katkı sağlamakla ilgili. Bilginin çok fazla konuşulduğu ve çok fazla tartışıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Bilgi çağından söz ediyoruz ve önümüzdeki 15-20 yılda dünya tarihi açısından çok büyük bir kırılmanın gerçekleşeceği dönemden söz ediyoruz. Bizim kelimelerimizi, kavramlarımızı, terimlerimizi yeniden sorgulama ihtiyacımızı doğuruyor. Çünkü her kelime cana sahip olan varlıktır ve kelime zamanın ruhuna göre kendini yeniden inşa eder. Bu bağlamda bilgiyle ilişkimizi de yeniden inşa etmeliyiz. Genellikle bugün veri dediğimizde, enformasyon dediğimizde farklı şeylerden söz ederiz. Bu çağın gereği olarak daha çok veri üzerinde konuşuyoruz. Bizim büyük bilgiye ve bilgeliğe ihtiyacımız var. Bu anlamda biz bilgiyle ilişkimizi yeniden tanımlayacaksak bunu öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimizle yapabiliriz. O zaman yolculuğumuzun seyrinin daha müspet ilerlediğini görmüş olacağız” ifadelerini kullandı.

"Öğretmenler, kendi ihtiyaçlarını sahici bir şekilde yorumlayabilen eğitimler istiyor"

Öğretmenlerle yapılan eğitimlerin temel amacından bahseden Selçuk, öğretmenlerin bilgilerini sınıflarında kullanması durumunda başarıya ulaşabileceğini söyledi. Selçuk, öğretmenlerin eğitim istemediği konusuna da açıklık getirerek, “Biz, veriden enformasyona doğru, enformasyondan bilgiye doğru, bilgiden bilgeliğe doğru olan yolculuğumuzu bu tür girişimlerle desteklemeliyiz. Bugün bu yolculuğu öğretmenler üzerinden yeniden yorumlama zamanı. Bu anlamda eğer biz okullarımızda öğrencilerimizin zihinsel olarak kendi doğalarına uygun gelişmelerine sahipsek, bu arzumuzun öncelikle onlara zarar vermeden yürümesi gerekiyor. Ondan sonra onların gelişmesine dair görüşleri açığa çıkarmalıyız. Bunun için de sınıflarımızda, okullarımızda günlük süreçleri hangi işlevlerle yürüteceğimizi iyi içselleştirmeliyiz. Algoritmik düşünce becerilerinin, otomasyon süreçlerinin arkasında yatan beceri kümelerinin hepsinin bugünkü konularımız olacağı anlaşılacaktır. Öğretmen arkadaşlarımızla yaptığımız hizmet içi eğitimlerin, kongrelerin, çalıştayların hepsinin temel amacı, ‘Arkadaşlar biz beraber bir yolculuk yapıyoruz. Bunu bu ülkenin, dünyanın çocukları için bu ülkenin geleceği için yapıyoruz. Bu yolculuğumuzu yaparken de daha yetkin olmaya ihtiyacımız var' diyoruz. Çünkü çocuklar çok hızlı geliyorlar ve onlarla birlikte olan yolculuğumuzun daha da güzelleşmesi için bizim çocuklarımızın, öğrencilerimizin ne istediğini bilmemiz lazım. Eğer öğretmen arkadaşlarımızın becerilerini, yetkinliklerini sınıftaki gerçek hayatla ve hayat sahnesindeki tüm boyutlarla ilişkilendirebilirsek o zaman öğretmen arkadaşlarımız da yaptığı işi anlamlandırabilir. Ama anlamı olmayan işlerin tekrar tekrar yapılması meselesi öğretmenlerimizde bıkkınlık oluşturuyor. Bu bıkkınlığın önüne geçiyoruz. Son zamanlarda yaptığımız eğitimlerde, eğer bir öğretmenin kendi sınıfında, okulunda, hayatında gerçekten işine yarayacak bir bilgiyle karşılaşırsa gerçekten omuzlarının yükseldiğini, gözlerinin ışıldadığını fark ediyoruz. ‘Öğretmenler eğitim istemiyor' sorusunun ne kadar anlamsız olduğunu da görüyoruz. Öğretmenler sadece kendi ihtiyaçlarını sahici bir biçimde yorumlayabilen eğitimler istiyorlar. Bu eğitimlere gönülleri de açık, zihinleri de açık” şeklinde konuştu.

"Toplam 1 milyon öğretmene ulaşacak"

Uygulamanın 5 pilot ilde başlatılacağını söyleyen Selçuk, öğretmen yetiştirme alanında Türkiye'nin birçok yerine kurulan ‘Öğretmen Destek Noktaları'yla da uygulamanın destekleneceğini vurguladı. Selçuk, “Bu uygulama pilot olarak 5 ilimizde gerçekleştiriliyor. Disiplinler arası öğretimde bilgi işlemsel düşünmeye dair olan bu mesleki gelişim programı ilk etapta 200 bini sınıf öğretmeni olmak üzere toplam 1 milyon öğretmene ulaşacak. Bu 1 milyon öğretmenimizin hepsinde ortak dil oluşturma fırsatına şahit olacağı. Bu konu bir kerelik eğitimde değil, sürdürülebilir, sürekli, yerinde ve öğretmenimizin yanında öğretmen destek noktalarının desteğiyle yürüyebilecek hale gelirse daha anlamlı olacak” diye konuştu.

Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanı sıra Google Türkiye Sektör Lideri Mehmet Keteloğlu, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, çok sayıda eğitimci ve Google çalışanı katıldı.