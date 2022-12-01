Öğretmenlerden oluşan Boş Beşik Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisine yoğun ilgi

Pursaklar Belediyesi tarafından inşa edilen Ankara'nın en büyük devlet tiyatroları sahnesinde, öğretmenlerden oluşan Boş Beşik Halk Oyunları Topluluğu gösteri düzenledi. Gösteri vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Pursaklar Belediyesi tarafından inşa edilen, 679 sandalye sayısı ile Ankara'nın en büyüğü olma özelliğini taşıyan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi'nde Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce halk oyunları gösterisi düzenlendi. Pursaklar Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenlerden oluşan Boş Beşik Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisine Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil ve Pursaklar halkı yoğun ilgi gösterdi.

"Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnemizde sanata ve kültüre olan ilginin her geçen gün artıyor olması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor"

Gösterinin ardından kısa bir konuşma yapan Başkan Çetin, "Bir yıl önce hizmete kazandırarak Kültür ve Turizm Bakanlığımıza tahsis etmiş olduğumuz Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnemizde sanata ve kültüre olan ilginin her geçen gün artıyor olması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bugün de kadrosu Pursaklar Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz öğretmelerinden oluşan Boş Beşik Halk Oyunları gösterisini izledik. İlçemizde sanat dolu günleri hız kesmeden sürdürmeye, sanatta da öncü bir Pursaklar için durmadan, yorulmadan çalışmaya ve gayret etmeye aralıksız devam edeceğiz" dedi.