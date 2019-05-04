Okan Buruk: “Zor bir deplasman olacağını biliyorduk”

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirdi.

Zor bir deplasman olacağını bildiklerini söyleyen Okan Buruk, “Maça baktığımızda son haftalardaki en kolay ilk 45 dakikamızı oynadık. İki üç belkide dördüncü golü bulma imkanımız vardı. Ama olmadı. İkinci yarıda Ankaragücü'nün bizi önde karşılaması ve savunmada yaptığımız hatalar maçı 1-1'e getirdi. Rakibimizin hamleleri oldu. Ben de savunma anlamında orta sahayı üçleyecektim ama golü yedik. Oyunun belli bölümlerinde hakim olduk. Kaçırdığımız pozisyonlar ve direkten dönen toplarımız vardı. Ankaragücü de kazanabilirdi. İkinci yarı çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum. İki takıma da geldi gitti maç ama sonuç beraberlik oldu. Bundan sonra ki 3 haftada bütün maçlarımızı kazanmak için oynayacağız. Ankaragücü takımını da mücadelelerinden ötürü kutluyorum” dedi.