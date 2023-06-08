Öksüz kalan yavru yaban keçileri süt anneye emanet

Tunceli'de anne yaban keçinin kayadan düşüp telef olması üzerine öksüz kalan iki yavruya süt anne bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Tunceli Munzur Dağları Milli Parkı alanında kayadan düşmüş halde bulunan anne yaban keçisi DKMP ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ekiplerce yaban keçisinin düştüğü mevkide iki yavrusu bulundu. Koruma altına alınan yavru yaban keçileri, biberonla beslenmeyi reddetmeleri üzerine Ovacık ilçesine nakledilerek süt anne bulundu. Süt anne, yavruları şefkatle sahiplenip hayata tutunmalarını sağladı.

Sağlık durumları gayet iyi olan yavru yaban keçileri, yaşamlarını devam ettirebilecek erginliğe ulaştıktan sonra bulundukları bölgede tekrar doğaya salınacak.