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Okul müdürüne silahlı saldırı

Başkentte bir okulda müdürle tartışan güvenlik görevlisi dışarıdan getirdiği silahla okul müdürü Şerafettin Ali Güler’i yaralarken olayla ilgili müdürün arkadaşı Hamza Yılmaz, “Kendisi izin istedi verdim diyor.

Başkentte bir okulda müdürle tartışan güvenlik görevlisi dışarıdan getirdiği silahla okul müdürü Şerafettin Ali Güler'i yaralarken olayla ilgili müdürün arkadaşı Hamza Yılmaz, “Kendisi izin istedi verdim diyor. 10 gün izin kullandı geldi. Odama geldi kapıyı kapattı ben seni vuracağım diyerek ateş etti" dedi.


Başkentte bir okulda müdürle tartışan güvenlik görevlisi dışarıdan getirdiği silahla önce müdüre ateş ederek yaralamıştı, sonrasında ise teslim olmamak için kendisini vurmuştu.


Okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler'in durumunun iyi olduğunu belirten arkadaşı Hamza Yılmaz, "Bilemeyiz ki, sizde gelebilirsiniz böyle. Normal çalışan bir eleman bu. Özel güvenlik öğretmenlerin ve öğrencilerin üstünü aranmıyor ki. Müdür bey gayet iyi herhangi bir sıkıntısı yok rahat. Müdür bey olayı bana şöyle anlattı. ‘Kendisi izin istedi verdim diyor. 10 gün izin kullandı geldi. Odama geldi kapıyı kapattı ben seni vuracağım dedi. Birden boğuştuk. Silahtan çıkan kurşun omzuma geldi. Daha sonra arkadaşlar gelerek beni kurtardı' dedi. Olayı bana bu şekilde anlattı" dedi.

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