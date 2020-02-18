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Okul müdürünü yaraladıktan sonra kendini vuran hizmetli toprağa verildi

Ankara’da bir okulda tartıştığı okul müdürünü vurduktan sonra polise teslim olmamak için intihar eden hizmetlinin cenazesi bugün toprağa verildi.

Ankara'da bir okulda tartıştığı okul müdürünü vurduktan sonra polise teslim olmamak için intihar eden hizmetlinin cenazesi bugün toprağa verildi.


Başkentte gerçekleşen olayda Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesinde hizmetli olarak çalışan Murat Ekinci, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler'ü vurmuştu. Polise teslim olmamak için intihar eden Ekinci'nin cenazesi öğle namazını müteakip Etimesgut Sögüt Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Elvankent Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına ailesi ve yakınları katıldı.

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