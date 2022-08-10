İhlas Haber Ajansı

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Okul müdürünün yamaç paraşütü yaparken öldüğü kaza kamerada

Ankara’da okul müdürünün yamaç paraşütü yaparken hayatını kaybettiği kaza anı kameraya yansıdı.

Ankara'da okul müdürünün yamaç paraşütü yaparken hayatını kaybettiği kaza anı kameraya yansıdı.


Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cengiz Gültekin (45), Ankara'da yamaç paraşütü yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybettiği kaza anı cep telefonu ile görüntülenen Gültekin için görev yaptığı Ahmetli ilçesindeki Hıfzıbey Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Cengiz Gültekin'in cenazesi, defnedilmek üzere dualarla Kütahya'nın Simav ilçesine uğurlandı.

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