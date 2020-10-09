Okul öncesindeki özel eğitim öğrencilerine ‘Eğlenmece Öğrenmece Kutusu'

Okul öncesi eğitimde 12 Ekim Pazartesi gününden itibaren hafta içi tüm günlerde yüz yüze eğitimi başlatmaya hazırlanan Millî Eğitim Bakanlığı, özgül öğrenme güçlüğü olan ya da olma riski taşıyan okul öncesi eğitim kapsamındaki çocukların gelişim alanlarını destekleyecek bireysel ve grup etkinliklerinden oluşan ‘Eğlenmece Öğrenmece Kutusu' adlı bir eğitim seti hazırladı.

12 Ekim Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitimde, hafta içi tüm günlerde yüz yüze eğitimi başlatan Millî Eğitim Bakanlığı, farklı gelişim gösteren ve özel eğitime ihtiyaç duyan okul öncesi eğitim çağındaki çocuklara yeni içerikler sunmaya devam ediyor. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, özgül öğrenme güçlüğü olan ya da olma riski taşıyan okul öncesi çocukların gelişim alanlarını desteklemek amacıyla hazırlanan ‘Eğlenmece Öğrenmece Kutusu' eğitim seti, ‘Özelim Eğitimdeyim' mobil uygulamasında ve https://orgm.meb.gov.tr/www/eglenmece-ogrenmece-egitim-seti/icerik/1463 internet adresinde yerini aldı.

Özgül öğrenme güçlüğü olan ya da olma riski taşıyan öğrenciler ile okul öncesi özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenler için geliştirilen eğitim setinde; dil gelişimini destekleyici beceriler, etkileşimli kitap okuma örnekleri, erken okuryazarlık becerileri ve erken matematik becerilerinden oluşan 42 etkinliğin bulunduğu öğretmen kitabı ve kitabın içinde etkinliklere yönelik çalışma sayfaları, etkileşimli kitap okuma uygulama örneği, eğitici eğitimi için sunumlar, etkinliklerde kullanılmak üzere 5 sözlü- 7 sözsüz müzikten oluşan toplam 12 özgün eser, etkileşimli kitap ve okuma uygulamasında yer alan 5 hikâye kitabı yer alıyor.

Erken çocukluk eğitiminin bilhassa özgül öğrenme güçlüğü olan ya da olma riski taşıyan okul öncesi çocuklar için özel bir önem taşıdığına dikkat çeken Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Yüz yüze aşamalı geçişte özel gereksinimli yavrularımıza, ailelerine ve bu sahadaki öğretmenlerimize bütün imkânlarımızla destek olabilmek için gayret ediyoruz. Bu bağlamda hazırladığımız ‘Eğlenmece Öğrenmece Kutusu' eğitim seti, öğretmenlerimizin çocuklarımızla olan iletişimlerini güçlendirecek, eğlencenin sıcaklığıyla öğrenme süreçlerini kolaylaştıracak. ‘Eğlenmece Öğrenmece Kutusu' eğitim setimizin basımını yaparak öğretmenlerimiz eşliğinde yapılacak uygulamalar için okullarımıza ulaştırdık ve ayrıca ‘Özelim Eğitimdeyim' mobil uygulamamızda ve internet sitemizde ailelerimizin de erişimine sunduk. Varlıklarını, gelişimlerini çok önemsediğimiz özel çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve ailelerimize faydalı olacağına gönülden inanıyorum. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘Eğlenmece Öğrenmece Kutusu' eğitim seti, 3 bin 200 adet basımı yapılarak okullara gönderildi. https://orgm.meb.gov.tr/www/eglenmece-ogrenmece-egitim-seti/icerik/1463 internet adresleri ile ‘Özelim Eğitimdeyim' mobil uygulamasından dijital olarak erişilebilecek.