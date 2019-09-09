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Okula dönüş hediyesi Nata Vega'dan

Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi, yeni eğitim öğretim yılında ziyaretçilerine özel okula dönüş kampanyası ile tüm Ankaralılara “harcarken kazanma” imkanı sunuyor.


Okulların açılmasıyla birlikte minikleri okul heyecanı sararken, bu dönem veliler için de tatlı bir telaş anlamına geliyor. Nata Vega'nın kazandıran fırsatı sayesinde veliler hesaplı ve kalteli alışverişin keyfini çıkarırken, içinde bulunan Akvaryum&wildlife, go-kart, buz pisti, oyun alanları ve sineması ile de çocuklar eğlencenin tadını çıkarıyor. Alışverişi kazançlı hale getirmek ilkesinden ödün vermeyen, Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi okula dönüş kampanyası ile tüm Ankaralılara “harcarken kazanma” fırsatı sunuyor.


Ankara'da alışverişin ve eğlencenin adresi Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi, yeni eğitim öğretim hayatına başlayacak ziyaretçilerine özel okula dönüş kampanyası başlattı.


Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi, okulların açıldığı ve kırtasiye alışverişinin yoğun olduğu bu dönemde gerçekleştirdiği, “Yeni sınıfın ilk hediyesi” kampanyası ile hem öğrencilerin hem de ailelerin yüzünü güldürüyor. 09-13 Eylül tarihleri arasında tek seferde yapılan 200 lira ve üzeri alışverişlerde ziyaretçiler, danışma noktasından 16 çeşit, 63 parça olan kırtasiye setinden 1 adet alma hakkına sahip olacak.

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