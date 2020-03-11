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Okullar ve kamu kuruluşları korona virüs tehdidine karşı dezenfekte ediliyor

Gölbaşı Belediyesi, Kovid-19 (korona) virüsüne karşı ilçedeki tüm okul ve kamu kuruluşlarında dezenfekte çalışmalarına başladı.


Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince kamu kuruluşlarında okul ile kreşleri bahçe ve girişten başlayarak sınıflar, koridorlar, merdivenler, tuvaletler özel solüsyonlar ile dezenfekte ediliyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yaptığı açıklamada, "Tüm dünyayı tehdit eden korona virüsüne karşı tüm dünya tahakkuka geçti. Bizde Gölbaşı Belediyesi olarak önlemlerimizi aldık. Gölbaşı Belediyesi olarak kamu kurum ve kuruluşlarında korona virüsüne karşı dezenfekte mücadelemizi veriyoruz. Kamuda çalışan vatandaşlarımızın ve özellikle de okullarda eğitim gören çocuklarımızın sağlığı bizim için önemli. Bu virüse karşı Gölbaşı Belediyesi olarak korona virüsü ile ilgili hijyen çalışmamızı başlatmış bulunmaktayız" dedi.

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