Okullara hijyen seferberliği

Ankara Altındağ'da tüm okullara Altındağ Belediyesi tarafından temizlik ve hijyen seti dağıtıldı.

Yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala Altındağ Belediyesi'nden Altındağ bulunan tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselere temizlik ve hijyen seti ulaştırıldı. İçerisinde gerekli, sıvı el sabunu, çamaşır suyu, el dezenfektanı, el dezenfektanı cihazı gibi her tür malzemenin bulunduğu temizlik ve hijyen setleri ile bölgedeki okullara temizlik seti desteği sağlandı.

Temizlik ve hijyen setleri içerisinde gerekli tüm malzemelerin bulunduğunu aktaran Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Her bir okulumuza, sıvı el sabunu, çamaşır suyu, genel temizlik malzemesi, el dezenfektanı, ortam dezenfektanı ve el dezenfektan cihazı gönderdik. İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinden çocuklarımızın olumsuz etkilenmemesi tek temennimiz. Velilerimizin de içi rahat olsun istiyoruz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.