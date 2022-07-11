Okullara kurulan etkileşimli tahta sayısı, 522 bin 691'e ulaştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullardaki etkileşimli tahta sayısının 522 bin 691'e ulaştığını açıkladı.

Bakan Özer, okulların teknolojik imkanlarını geliştirmek için tüm desteklerin seferber edildiğini ifade ederek “Öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim alması için okullarımızı teknolojik olarak donatmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda etkileşimli tahtaların verimli kullanımı için 20 bin adet SSD diskin değişimi yapıldı. 11 ilde 27 meslek lisesinde faaliyette olan Etkileşimli Tahta Destek Noktası sayısı, 81 ilde 127 okula çıkarıldı” değerlendirmesinde bulundu.

Bin adedi "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" çerçevesinde olmak üzere bin 320 adet bilgisayar teknolojileri laboratuvarının kurulumunu tamamladıklarını bildiren Bakan Özer, bilgisayar teknolojileri laboratuvarları için 24 bin masaüstü bilgisayar seti kurulumunu gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Öğrencilerin üç boyutlu düşünme ile tasarım becerilerini geliştirmeleri amacıyla FATİH Projesi çerçevesinde 420 adet 3D yazıcının bilgisayar teknolojileri laboratuvarlarına kurulduğunu belirten Özer, “Kronik rahatsızlığından dolayı okula devam edemeyen öğrencilere 6 bin 500 adet tablet bilgisayar seti dağıtıldı. Her bir tablet bilgisayara öğrencinin okul türüne uygun içerik yüklendi” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrenme süreçlerinin teknolojik altyapıyla desteklendiğini belirterek “FATİH Projesi kapsamında, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 47 bin etkileşimli tahta kurulumu tamamlanarak okullardaki etkileşimli tahta sayısı, 522 bin 691'e ulaştı” dedi.