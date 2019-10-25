Olimpiyat yolunda İrem Yaman'dan “Altın vuruş”

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun milli sporcular İrem Yaman ile Hatice Kübra İlgün arasında organize ettiği seçme müsabakasında kazanan "altın vuruşla" İrem Yaman oldu.

Ankara İsmet Iraz Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk yarısı 5-5 eşitlikle sonuçlanırken, 2. raunda iyi başlayan İrem Yaman bu bölümü 12-9 üstün tamamladı. Maçın son 30 saniyesinde Hatice Kübra İlgün, skoru 13-13 yapınca mücadele altın vuruşa gitti.

Altın vuruşta ilk sayıyı alan İrem Yaman, maçı 15-13 kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren 1-3 Kasım tarihlerinde İtalya'nın Bari kentinde yapılacak olan G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda 57 kiloda mücadele etme hakkı kazandı.