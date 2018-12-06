Ombudsman Malkoç: “Bir toplum çocuğuna ve yaşlısına ne kadar önem veriyorsa o kadar medenidir”

Kamu Denetçiliği Kurumu, UNICEF ve bazı STK'ların işbirliğiyle Ankara'da "Sığınmacı, Mülteci, Göçmen Çocuklar ve KDK'ya Erişim" konulu program düzenlendi. Programda konuşan Başdenetçi Şeref Malkoç, “Bir toplum çocuğuna ve yaşlısına ne kadar önem veriyorsa o kadar medenidir” dedi.

Başdenetçi Şeref Malkoç, Mülteci ve Göçmen Çocukların KDK'ya Erişim Programı'nda yaptığı konuşmada son yıllarda yaygınlaşan ombudsmanlığın köklerinin bizim kültürümüzde yer aldığını ifade etti. Malkoç, KDK'nın genç bir kurum olmasına rağmen geniş bir faaliyet alanının olduğuna dikkat çekerek, Kurum'un sadece yasal sorumluluğu yerine getirme bilinciyle değil vicdani ve ahlaki olarak da vatandaşların sorunlarına çözüm bulmaya yönelik olarak gayret sarf ettiğini ifade etti. Malkoç, yaşanabilir bir Türkiye için Kurumun görevleri arasında yer alan hukukun üstünlüğünün temin edilmesi, kamu hizmet kalitesinin artması ve hak arama kültürünün yaygınlaşması unsurlarının yer aldığını söyledi. KDK olarak kadına ve çocuğa karşı şiddet konusuna hassasiyetle eğildiklerini hatırlatan Malkoç, “Bir toplum çocuğuna ve yaşlısına ne kadar önem veriyorsa o kadar medenidir. Bir toplum büyüklerine yaşlısına hürmet gösteriyor çocukları ne kadar koruyorsa, eğitiyorsa geleceği, istikbali o kadar parlaktır. Bu konuda çok sayıda toplantı yaptık. Eğitim ortamı da dâhil şiddetin önlenmesine, çocuk tesliminde hak ihlallerine kadar birçok konuya hassasiyetle yaklaşarak bu alanlarda çeşitli faaliyetler gerçekleştirdik. Bu faaliyetlerin etkinliğini 2019 yılında da artırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.

Konuşmasında evrensel bir gerçekliğe de işaret eden Malkoç, son yıllarda dünyada yaşanan savaşlar ve iç karışıklıklar nedeniyle en büyük mağduriyeti kadın ve çocukların yaşadığını söyledi. Malkoç, mazluma yardım etmenin bir insan için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. Malkoç, son yıllarda dünyada yaşanan savaşların ortaya çıkardığı mağduriyeti işaret ederek bundan en çok da kadın ve çocukların etkilediğini söyledi. Malkoç, Türkiye'nin dünyanın her yerinde yardım elini uzattığını, Suriye'deki zulümden kaçıp ülkemize sığınan 3.5 milyon insana kucak, açtığını bunların arasında çok sayıda çocuğun bulunduğunu ifade etti. Malkoç, “Biz de KDK olarak elimizden geldiği kadar bunlara ağırlık veriyoruz. Türkiye'deki Suriyeliler ile ilgili özel bir rapor hazırladık burada kadın ve çocuklara özel bir yer verdik. Sadece bugün yapılan hizmet değil bunlar yarın 5 milyon olacaklar giderken nelere dikkat edilmesi gerekiyor, bunları detaylı olarak burada işledik” şeklinde konuştu.

“STK'larla ortak çalışma yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz”

Malkoç, KDK'nın çocuk hakları konusunda büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirterek, sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Malkoç, toplumda yaşanan aksaklıkların ve eksikliklerin takipçisi olan STK'lardan yapılan müracaatları dikkatle incelediklerini ifade ederek, “Bizi harekete geçirecek olan sizlerin müracaatlarıdır. Sizler eksiklikleri, noksanlıkları mutlaka bize intikal ettirin. Biz de elimizden geldiği kadar bu konulara ağırlık vermeye çalışıyoruz. En son öğretmenler günü münasebetiyle bize Suriyeli çocuklardan çok şikâyet gelen bir okulu ziyaret ettik ve bu son derece iyi oldu” diye konuştu.

KDK faaliyetlerinin TBMM'de ele alınmasının önemine de dikkat çeken Malkoç, Kurum raporlarının bu milletin kendi tercihi ve oylarıyla oluşturduğu en üst kurul yasama organı olan TBMM'ye verildiğini ve faaliyetlerin TBMM'de konuşulması Türkiye açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.