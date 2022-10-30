Ömer Erdoğan: “Bugün de burada iyi futbolla iyi sonuç almamız gerekiyordu”

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Hatayspor'u 4-1 mağlup eden Ankaragücü'nde maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ömer Erdoğan, “Çok önemli bir maçtı. Zorlu bir fikstürden çıktık. Göreve geldikten sonra her hafta üzerine koyan bir Ankaragücü takımı vardı. Talihsiz maçlar kaybettik. Bugün de burada iyi futbolla iyi sonuç almamız gerekiyordu. Sağ olsun taraftarlarımız bizi yalnız bırakmadı. 4 gol attık ama belki de 4-5 tane yüzde yüz pozisyona girdik ama en önemlisi 3 puan ile ayrılmaktı. Bir an önce daha yukarları tırmanmamız gerekiyor. Oyuncularımızla birlikte gerçekten çok çalışıyoruz, çok kafa yoruyoruz” diye konuştu.