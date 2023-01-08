Ömer Erdoğan: “Taraftarımızın desteği ile maçı çevirmesini bildik”

Desteğini devam ettirdiği için sahada oyuncu arkadaşlarım sorumluluk almaya devam edip maçı haklı bir şekilde çevirmeyi bildi” dedi.

Spor Toto Süper Ligin 18. haftasında evinde ağıladığı Kayserispor'u mağlup eden MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Ömer Erdoğan, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 1-0 geriye düşmelerine rağmen sahada inançlarını hiç kaybetmediklerini, bu sayede maçtan gelip ayrıldıklarını belirtti.

Erdoğan sahada sahada hiç inancını, güvenini kaybetmeyen bir Ankaragücü takımı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bizim taraftarımızın da burada desteği çok önemliydi. Desteğini devam ettirdiği için sahada oyuncu arkadaşlarım sorumluluk almaya devam edip maçı haklı bir şekilde çevirmeyi bildi. 1-0 geriye düştük, içeride oynuyoruz, sıkıntılı bir süreçteyiz. Psikolojik anlamda oyuncularda ister istemez baskı da oluşabiliyor. Oyuncularımızın sahada birbirine olan yardımlaşması ve mücadele anlamında her topu inanarak kazanma arzusu bizi galibiyete taşıdı. Önemli bir galibiyet aldık. Yediğimiz gol dışında net pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum. 20 tane şutumuz var, rakibe 1 tane şut imkanı tanımışız. Çok net girdiğimiz pozisyonlar var. 2 tane incelenmesi gereken penaltı pozisyonu var. Bizim için bugün her şeyden önemlisi alacağımız 3 puandı. Çok güzel bir atmosfer vardı. Bunun mutluluğunu bugün yaşayacağız.”

Gelecek hafta Adana Demirspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Erdoğan, çok zorlu bir rakiple oynayacaklarını belirterek buna göre hazırlanacaklarını ifade etti. Erdoğan Adanaspor karşısından da 3 puanla dönüp ilk yarıyı bitirebileceğimiz maksimum puanla bitirmek istediklerini sözlerine ekledi.