Ömer Fatih Sayan ögrencilerle iftarda buluştu

Bir iletişim operatörü'nün Ankara'da verdiği iftar davetin de yüzlerce üniversite öğrencisi, bürokrat ve BTK çalışanı bir araya geldi.

İftar yemeğine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'da katıldı. İftar yemeği bu yıl Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ankara Binası'nda düzenlendi.

" Herşeyin herkesin birbirine bağlı olacağı gerçeği ile karşı karşıyayız"

Teknoloji de değişiminin önemini vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan," Dünyada ki tüm sektörlerin teknoloji alt yapılarını geliştirmeleri ve müşterilerine kusursuz bir deneyim sunmaları bu anlamda rekabet edebilmenin adeta ön koşulu, ancak telekomünikasyon sektörü için teknolojiyi ayakta tutmanın tek yolu diye tanımlarsak bu dönüşümü yanlış olmaz. Sizlerinde bildiği gibi yakın dönemde her şeyin herkesin birbirine bağlı olacağı gerçeği ile karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.

"Telekomünikasyon sektörünün daha da ileriye taşınması için elimizden geleni yapacağız"

Telekomünikasyon sektörünün önemine vurgu yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurum Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "Bildiğiniz üzere Telekomünikasyon dünyada yaklaşık 2 trilyon dolarlık hacmiyle marka değeri en yüksek olan sektörlerden birisi. Bizde ülkemizin düzenleyici ve denetleyici kurumu olarak 5G ve ötesine hızla ilerlediğimiz ve sektörümüz açısından önemli kilometrelerle taşlarını tek tek yerleştirdiğimiz bu dönemde telekomünikasyon sektörünün daha da ileriye taşınması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.