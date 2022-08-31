On binler Zafer'in 100. yılında Gençlik Parkında buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Gençlik Parkı'nda sevilen grup Athena'nın konser verdiği etkinlikle kutladı. Etkinlikte Ankaralılara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara'mız, milli mücadelemizin en önemli karargâhlarından. Biz de böyle bir başkentin belediye başkanı olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Ankara'yı dünya Başkentleriyle yarışır hâle getirmek için çalışıyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü için düzenlediği ‘Zafer Haftası' etkinlikleri Athena konseri ile sona erdi. Gençlik Parkı'ında Başkan Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programda, çeşitli sahne gösterilerinin yanı sıra sanal gerçeklik gösterimi de yapıldı. Gecenin sonunda sahne alan Athena grubu ise Ankaralılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Alandaki vatandaşların tezahürat ve alkışlarla karşıladığı Yavaş, konuşmasında Başkentlilere seslendi. ABB Başkanı Yavaş, “27 Aralık 1919, Atatürk Anadolu'yu dolaşıyor. Milli Mücadele harekâtını başlatacak. Ankara'ya da geliyor. Ankara'da 800 kadar atlı seğmen ve binlerce insan karşılıyor. O zamanlarda Mustafa Kemal'i anlamak, ona sahip çıkmak ve yanında olmak herkesin yapabileceği bir şey değil. Çok şaşırıyor Mustafa Kemal. ‘Ağalar neden geldiniz?' diyor, ‘Seni görmeye geldik, vatan uğrunda ölmeye geldik' diyorlar. ‘Bu fikrinizde sabit misiniz?' diyor. ‘Ant olsun' diyorlar. İşte Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcında Ankara'daki bu karşılama Mustafa Kemal Atatürk'e moral ve motivasyon olmuştur” dedi.

“Ankara'yı dünya başkentleriyle yarışır hâle getirmek için çalışıyoruz”

Mansur Yavaş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Sevgili Ankaralılar, 400 metre ileride Kurtuluş Harbinin yönetildiği 1. ve 2. meclis var. Bakın bu bulunduğunuz alan 1936 yılında Gençlik Parkı olarak planlanmış, bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle buraya park yapılmasına karar verilmiş. 26 Ağustos'ta zaferin başlangıcı, buraya 40-50 kilometre ileride Haymana-Polatlı topraklarında başlamış. Ankara'mız, milli mücadelemizin en önemli karargâhlarından. Bizde böyle bir başkentin belediye başkanı olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Ankara'yı dünya Başkentleriyle yarışır hâle getirmek için çalışıyoruz. Bu sorumlulukla hareket ediyoruz.”

"Ankaralıların huzurunda olmaya devam edeceğiz”

Başkentte kültür sanat etkinliklerine aralıksız devam edeceklerini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt ise, “30 Ağustos Zafer Haftası münasebetiyle 5 gündür yaptığımız etkinlikleri tamamlıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Başkente yakışır şekilde kutlamaya devam ediyoruz. Umuyorum bugün Ankaralılar Athena konseriyle coşacaklar. Biz de başka etkinliklerle Ankaralıların huzurunda olmaya devam edeceğiz.”

Ayrıca, Ankara Kalesi de Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel olarak Atatürk resmi ve Türk bayrağı ile aydınlatıldı.

Başkentliler sanal gerçeklik gösterimiyle zamanda yolculuk yaptı

‘VR' gözlüklerle “Kutlu Zafere Giden Zaman Yolculuğu” isimli sanal gerçeklik gösteriminin de yapıldığı Gençlik Parkı'na gelerek Zafer Bayramı coşkusuna ortak olan vatandaşlardan Kardelen Tüzüner, “Beni çok farklı bir dünyaya götürdü gerçekten. Yaşananların içindeymişim gibi hissettim, çok gerçekçiydi. İzlediklerimin içerisinde Türk kadınlarını da görmek beni mutlu etti. Gösterimin sonunda çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve onun öğütlerini duymak beni çok duygulandırdı. Atatürk'ü karşımda görüyormuş gibi hissettim. Çok güzel bir deneyimdi benim için" dedi. Dilara Tüzüner ise, “Atatürk karşımdaymış gibiydi. Zamanda yolculuk yapmış gibi beni o günlere götürdü. Büyükşehir Belediyesine bu imkânı sağladığı için teşekkür ederim.”

Başkan Yavaş, kortej yürüyüşüne Katıldı

Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen resmi törenlere iştirak eden Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Anıtkabir'e düzenlenen 30 Ağustos Zafer Yürüyüşü'ne de katıldı. Türk bayrakları, bando grubu ve meşaleler eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşünde Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, bürokratlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar hazır bulundu.

Kesikköprü Dil Köyü'nde Zafer Coşkusu

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ise Kesikköprü Yaz Kampı'nda öğrenciler için “Gençlerle Zafer Şenliği” düzenledi. 224 öğrencinin ağırlandığı kampta capoeira, zumba ve halk oyunları gösterisi yoğun ilgi görürken Sense-8 konseri de büyük beğeni topladı.