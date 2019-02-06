'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' farkındalığı Gölbaşı'nda uygulandı

"Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla başlatılan kampanya Gölbaşı'nda da uygulandı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yayaların trafikte öncelikli olduklarına dikkat çekmek amacıyla ilçe yöneticileri, STK temsilcileri, engelliler, öğrenciler ve öğretmenlerin katılımı ile farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte durdurulan sürücülere broşürler ve düdük verilerek, uyarılarda bulunuldu. Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, yayaların trafikte önceliğine vurgu yaparak, “Yaya öncelikli trafiğin esprisi can kayıplarının önlenmesi, trafiğin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi ve icra edilmesi. Hepimiz aynı zamanda yayayız, aynı zamanda sürücüyüz. Dolayısıyla bu bilinçle ve farkındalıkla hareket etmemiz lazım. Önümüzdeki süreçte de bunlar devam edecektir. Hayatın kurtarılması noktasında bu farkındalık çok önemli ve bunun dışında da medeni yaşamamızın da ön şartıdır aynı zamanda. Tabii ki özellikle engelli vatandaşlarımıza, çocuklarımıza bu önceliğin verilmesidir” dedi.

4. sınıf öğrencisi Yusuf Duran, polis kıyafeti ile katıldığı kampanyada, “Bugün yayalar da önemli olduğu için yürüyüş yaptık. Yayaların da yolda yürümesinin zorluğunu sürücülere anlattık. Onlara düdük verdik. Herkes yayaların önemli olduğunu anladı artık. Çevrede her bireyin duyarlı olması için uyarmalarını istiyorum” dedi.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlara kampanyayı desteklemeleri çağrısında bulundu. Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Ankara Kızılay'da düzenlenecek "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyasına tüm vatandaşları davet etti. Bakan Soylu paylaştığı videoda, "Hayatımızda trafik önemli. 2019 yılı İçişleri Bakanlığımızca 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildi. 6 Şubat Çarşamba günü 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması kampanyasını başlatıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bu kampanyaya desteklerini bekliyoruz. Haydi hep birlikte yarın bizler de bu kampanyadayız" dedi.