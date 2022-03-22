Önsözü, Bakan Yanık tarafından kaleme alınan “Tüm Yönleriyle Mahremiyet” kitabı yayımlandı

Önsözü Bakan Derya Yanık tarafından kaleme alınan kitap, mahremiyet konusunu hem kavramsal, kuramsal, tarihi, dini, sosyolojik, mekansal, kültürel ve teknolojik boyutlarıyla ele alıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mahremiyet konusunu hem kavramsal, kuramsal, tarihi, dini, sosyolojik, mekansal, kültürel ve teknolojik boyutlarıyla ele almak hem de sosyal politikalara ve eğiticilere rehber olması amacıyla farklı alanlardan akademisyenlerin makalelerinin yer aldığı “Tüm Yönleriyle Mahremiyet” kitabını okuyuculara sundu.

Mahremiyetin farklı toplumlardaki algılanışı, geçmişle bugünün kıyaslaması ve geleceğe dair öngörülerin değerlendirildiği çalışma 6 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde mahremiyetin tanımı, sınıflandırılması ve felsefi yaklaşımı ele alınırken; ikinci bölümde ise ‘çocuk ve dijital mahremiyet', ‘yaşlılık ve mahremiyet', ‘kadın ve mahremiyet' gibi başlıklarda mahremiyet konusu değerlendiriliyor. Üçüncü bölümde, ‘medya ve mahremiyet' başlığı ele alınırken; dördüncü bölümde, ‘aile ve mahremiyet', beşinci bölümünde ise ‘din ve mahremiyet' konusuna yer veriliyor. Çalışmanın son bölümünde ise ‘Mahremiyete Yönelen Tehditler ve Çözüm Yolları' değerlendiriliyor.

“Sosyal medya mecraları mahremiyet algısını önemli şekilde etkiliyor”

‘Tüm Yönleriyle Mahremiyet' kitabının önsözünü kaleme alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ekonomik, sosyolojik, kültürel, bilimsel ve teknolojik alanda yaşanan gelişmelerin mahremiyete dönük tutum ve davranışların farklılaşmasında önemli bir rol oynadığını ifade etti. Bakan Yanık, “Gazete, dergi, radyo ve televizyon yayıncılığı gibi geleneksel medyanın ötesinde artık alternatif bir medya olarak var olan sosyal medya mecraları mahremiyet algısını önemli şekilde etkiliyor. Bu noktadan hareketle, mahremiyet kavramını tüm yönleriyle ele alarak bilimsel bir çerçeve sunmak ve yapılacak akademik çalışmalara yön verecek bir kılavuz oluşturmayı hedefledik. Bu kitabın hazırlanmasında alanında uzman ve yetkin akademisyenlerimiz ile Bakanlığımız uzmanlarının birikimlerinden yararlandık. Bu çalışmanın önemli bir ihtiyacı karşılayacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Yapılacak çalışmalara, sosyal politikalara ve sosyal hizmetlere yön verecek bir rehber olma niteliği taşıyan ”Tüm Yönleriyle Mahremiyet” kitabına Bakanlık web sayfasından (https://www.aile.gov.tr/media/99850/tum-yonleriyle-mahremiyet.pdf) ulaşılabilir.