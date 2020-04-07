Op. Dr. Adnan Kaya'dan gebelere 'Covid-19' uyarısı

Dr. Adnan Kaya, “Hamileyken vücudunuz doğal olarak bağışıklık sisteminizi zayıflatır. Bu, hamileliğinizin başarılı bir şekilde devam etmesine yardımcı olmak içindir. Ancak hamileyken enfeksiyonları daha kolay alabileceğiniz anlamına da gelir. Korona virüsüne karşı alınması gereken tüm önlemleri almalısınız” dedi.

Dr. Adnan Kaya, anne adaylarının son dönemde tüm dünyayı tehdit eden Covid-19 salgınından nasıl korunması gerektiğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Kaya, Çin'in Vuhan eyaletinde başlayıp yavaş yavaş dünyayı tehdit eden Covid-19 salgınının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Global Pandemi olarak tanımlandığını hatırlattı.

Bağışıklık sistemi zayıf olanların bir bulaşma olması durumunda hayati risk altında olduklarını belirten Kaya, “Bağışıklık sistemi zayıf olan riskli grupların başında ise yaşlılar, çocuklar, kronik hastalıkları olanlar ve gebeler yer almaktadır. Enfeksiyonlar hepimiz açısından son derece önemli fakat konu hamilelik olunca anne adayının ve karnındaki bebeğinin daha güvenli koşullarda olması büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

Gebelerin kalabalık ortamlara girmemesi, gerekmedikçe yolculuk yapmaması ve bağışıklık sistemlerinin üst düzeyde tutulması gerektiğine dikkat çeken Kaya, “Anne adaylarının dengeli beslenmesi, düzenli uyuması, ellerini sık sık yıkaması, öksürük ve hapşırık durumunda mendil kullanması, yabancı materyallerle temas sonrası ağız, burun ve gözlere temas etmemesi, kapalı ve havasız yerlerde mümkün olduğunca durmaması hem korona virüs hem de diğer solunum yolu virüslerinin bulaşmaması için etkili olacaktır” ifadelerini kullandı.

Anne adaylarının gebelik nedeniyle hastanelere sıkça gitmek durumunda kaldığını aktaran Kaya, bu dönemde mümkün olmadıkça hastaneye gidilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Çin'de Covid-19 olan anneden doğan bir bebekte de Covid-19 virüsü görüldüğünü belirten Kaya, “Şu anda Covid-19 olan hamile bir kadının bebekleri için herhangi bir risk olup olmadığını bilmiyoruz. Hamilelikleri sırasında Covid-19 için pozitif test edilen annelerden doğan bebeklerde az sayıda bildirilmiş gebelik veya doğum (örneğin erken doğum) problemleri olmuştur. Bununla birlikte, bu sonuçların anne enfeksiyonu ile ilişkili olduğu açık değildir” açıklamasında bulundu.

Virüsün anne sütü ile geçip geçmeyeceği tartışmalarına ilişkin bilgi veren Kaya, “Covid-19'un nasıl yayıldığı hakkında çok şey bilinmiyor. Kişiden kişiye yayılmanın esas olarak, enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında, grip ve diğer solunum patojenlerinin yayılmasına benzer şekilde üretilen solunum damlacıkları ile oluştuğu düşünülmektedir. Şu ana kadar yapılan başka virüslerle ilgili sınırlı çalışmalarda, anne sütünde virüs tespit edilmemiştir” ifadelerini kullandı.

Hamilelere uyarılarda bulunan Kaya, “Korona virüsü belirtilerine dikkat edilmelidir ve korona virüs semptomlarından biri yüksek ateştir. Bu, ilk üç aylık dönemde (0-13. haftalarda) komplikasyon riskini artırabilir. Eğer hamileyseniz ve yüksek ateşiniz varsa hemen doktorunuza görünmelisiniz. Unutmayın, hamileyken vücudunuz doğal olarak bağışıklık sisteminizi zayıflatır. Bu, hamileliğinizin başarılı bir şekilde devam etmesine yardımcı olmak içindir. Ancak hamileyken enfeksiyonları daha kolay alabileceğiniz anlamına da gelir. Korona virüsüne karşı alınması gereken tüm önlemleri almalısınız. Kalabalık ortamlardan uzak durulmalı, tüm hijyen kurallarına uyulmalı, ağız ve boğaz temizliğine dikkat edilmeli, sağlıklı beslenilmeli, düzenli uyunmalı ve evler sık sık havalandırılmalıdır” dedi.