Opera Sahnesi'nde dünya şarkıları yankılanıyor

Sanatseverler, Ekim ayında Opera Sahnesi'nde sahnelenecek olan birbirinden özel konser ve temsillerle sanat keyfi yaşayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ekim ayında Ankaralıları sanatla buluşturmaya hazırlanıyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılma özelliği gösteren Covid-19 salgını dolayısıyla bir süredir sanatsal faaliyetlere ara verilmişti. Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (ADOB), Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından alınan kararlar neticesinde Ekim ayı içerisinde Opera Sahnesi'nde konser ve temsiller yapılacağını açıkladı.

Belirlenen hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen yeni seyirci oturma düzeni ile güvenli bir ortamda gerçekleşmesi sağlanacak etkinlikler şu şekilde:

10 Ekim 2020 akşamı Opera Sahnesi'nde soprano Feryal TÜRKOĞLU, mezzo soprano Ferda Yetişer ve piyanist Melahat Ismailova'nın sahne alacağı ‘Dünya Şarkıları' adlı konserde, İspanyol, Fransız, İtalyan, Rus, Azeri ve Türkçe eserler seslendirilecek.

Program 12 Ekim akşamı S.Rahmaninov, V.Solovyov ve P.I.Çaykovski gibi önemli Rus bestecilerin Rusça şarkıları ve romansları ile ‘Rus Gecesi' konseri ile devam edecek.