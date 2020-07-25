İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Organ nakli için Milli Savunma Bakanlığı'ndan uçak ve helikopter

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara ve Malatya’da organ nakli bekleyen vatandaşlara Kara Kuvvetlerine ait bir uçak ve bir helikopter ile Kahramanmaraş’tan kalp ve karaciğer grefti ulaştırıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara ve Malatya'da organ nakli bekleyen vatandaşlara Kara Kuvvetlerine ait bir uçak ve bir helikopter ile Kahramanmaraş'tan kalp ve karaciğer grefti ulaştırıldığını bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm imkanlarıyla her zaman asil milletinin emrindedir. Ankara ve Malatya'da organ nakli bekleyen vatandaşlarımız için Kara Kuvvetlerimize ait bir uçak ve bir helikopter ile Kahramanmaraş'tan kalp ve karaciğer grefti ulaştırıldı” ifadelerine yer verildi. Bakanlık, konuya ilişkin fotoğrafları da paylaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.