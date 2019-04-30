Organ nakli koordinatörleri Medicana International Ankara'da bir araya geldi

Programın açılışında konuşanı Medicana International Ankara Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Necla Özşeker, koordinatörlerinin organ naklindeki vazgeçilmez yerini ve önemini vurguladı. Açılış konuşmasının ardından Medicana International Ankara Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ulaş Sözener organ nakli koordinatörlerinin nakil sürecinin hayati unsurları olduğunu vurguladı. Sözener, organ çıkarımı aşamasında ekibin beklentileri konusunda bazı bilgiler verdi. Op. Dr. Sözener, süreçte aynı amaç uğruna zamana karşı adeta bir yarışın yaşandığını ve bu nedenle takımın eksiksiz çalışmasının çok önemli olduğu ifade etti. Sözener, donör kaynağı hastane ve nakil merkezi hastaneler arasında Ulusal Koordinasyon ve Bölge Koordinasyon Merkezinin de destekleri ile zaman karşı yarışıldığı ve bu süreçte koordinatörlerin süreci tanımaları ve uyumunun oldukça önemli olduğunu

belirtti.

Toplantıda daha sonra konuşan Ankara Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Figen Aykut, Türkiye'de organ bağışı ve aile izini alınmış donör sayılarını paylaşarak Ankara bölgesinde organ bağışı sayısının artırılması konusunda çağrıda bulundu. Ankara bölgesinde gerçekleşen 75 beyin ölümü sonrasında sadece 8 organ bağışı aile izni ile yapılabildiğini, Türkiye genelinde ise 695 beyin ölümü sonrasında sadece 188 organ bağışı aile izni ile yapıldığını açıklayan Aykut, Türkiye genelinde 26 bin 351 organ bekleyen hasta olduğunu, sayılara bakıldığında organ bağışının artırılarak, yaklaşık 30bin kişinin hayatının kurtarılabileceğinin altını çizdi. Toplantıda Figen Aykut'un liderliğinde üniversite öğrencileri ve hastane personelleri başta olmak üzere organ bağışı konusunda farkındalıklarının artırılması amacı ile organ bağışı bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi planlandı.

Toplantıda, Türkiye geneli organ nakli bekleyen hasta sayısı ise söyle bildirildi: Böbrek 22 bin 680, Karaciğer 2 bin 184, Kalp 1 bin 115, akciğer 74, pankreas 285, kalp kapağı 4, böbrek-pankreas 9.