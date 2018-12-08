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Orgeneral Çetin'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in annesi Fikriye Çetin, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in annesi Fikriye Çetin, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.


Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'in annesi Fikriye Çetin, dün evinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Fikriye Çetin için Kalecik ilçesindeki Saray Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza, Orgeneral Çetin ve aile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve çok sayıda askeri yetkili ile vatandaş katıldı.


Fikriye Çetin, kılınan cenaze namazının ardından Kalecik ilçe mezarlığına defnedildi.

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