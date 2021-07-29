Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi 7/24 izlemede

Türkiye'nin birçok ilinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürerken, söndürme çalışmalarının yönetildiği Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi personeli 7/24 görev yapıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dört farklı bölgede meydana gelen yangınların sayısı son 24 saat içinde ülke genelinde 41'e ulaştı. Yangın söndürme çalışmalarının koordine edildiği Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi ise 7/24 aktif olarak çalışıyor. Merkezde her gün sırasıyla 4 mühendis yangınları söndürme çalışmalarını koordine ediyor. Yangınlarda geceleri uçaklar ve helikopterler görüntü veremediği için gece orman yangını denetimi İHA'larla yapılıyor. İHA'lar anlık görüntüleri ve koordinatları Yangın Yönetim Merkezi'ne aktarıyor. Helikopterler, araçlar, rezervler, uçakların tamamı harita üzerinde görüntülenebiliyor. İHA koordinat verdiğinde o bölgede aracın olmadığını görüyorsa görev emir sistemi ile araçlarda bulunan tabletlere koordinat gönderiliyor. Navigasyona düşen koordinat ile araç otomatik olarak o bölgeye hareket edebiliyor.

Yangın Sel sistemi hayat kurtarıyor

Yerli yazılıma sahip Yangın Sel sistemi ise telefon ve telsizi birleştiriyor. Haberleşme esnasında oluşabilecek herhangi bir iletişim sorununda devreye giren Yangın Sel sistemine cep telefonları ve telsizler entegre ediliyor. Bu sayede merkez yangın bölgesi ile rahat şekilde iletişim kurabiliyor.