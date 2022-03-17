‘Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' belgesel filminin galası yapıldı

Orman Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle hazırlanan ‘Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' adlı belgesel filminin galası Ankara'da yapıldı.

Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde seyirciyle buluşacak ‘Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' belgesel filmi, Orman Genel Müdürlüğü'nün desteği ile hazırlandı. Ormanları yangınlara karşı savunan ormancıları Çanakkale Savaşı'ndaki kahramanlıklarla paralel bir şekilde işleyen filmin galası, bugün Ankara'daki Orman Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi. Galaya Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Fatih Metin ve Akif Özkaldı ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de katıldı. 18 Mart'ta 81 ilde vizyona girecek film için şu ana kadar yaklaşık 90 bin adet bilet satıldığı öğrenildi.

Orman Genel Müdürü Karacabey yaptığı konuşmada, “Çanakkale Savaşı'nda şehit olan ecdadımız nasıl ki ülkemizi düşman işgalinden korumak, kurtarmak için gayret etmişlerse, canlarını feda etmişlerse bugün şehitlerimizin kanlarıyla ve canları pahasına koruyup muhafaza edip bize teslim ettikleri, bize aslında emanet ettikleri vatan topraklarının üzerindeki yeşil örtünün, yeşil vatanın aynı şekilde yangınlara karşı korunması, yangınlardan kurtarılması için verilen mücadeleyi biz birbirine çok benzetiyoruz. Zira o gün Çanakkale Savaşı sırasında öndeki cephedeki arkadaşının şehit olduğunu gördüğü halde gözünü kırpmadan onun yerine giden Mehmetçik neyse, vatan evlatları neyse, ne yapmışlarsa bugün de orman yangınlarıyla mücadelede kendinden önceki arkadaşının yangında şehit olduğunu gördüğü halde bir adım dahi geri atmayıp, tekrar o yangınların üzerine fedakârca, cesurca giden vatan evlatlarını, ormanın kahramanlarını birbirine çok benzetiyoruz biz” şeklinde konuştu.