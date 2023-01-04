Orta gelirlilere yönelik "Yeni Evim Kampanyası"nın detayları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirliye yönelik hayata geçirilen "Yeni Evim Kampanyası"nın detaylarını açıkladı.

Bakan Nebati ile Kurum, orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen "Yeni Evim Kampanyası"nın detaylarını Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıyla açıkladı. Buna göre kampanyayla ilk etapta 100 bin aile kısa sürede ev sahibi olacak. ‘Yeni Evim Kampanyası' ile orta gelirli vatandaşlar için piyasa koşullarına göre daha avantajlı faiz/kar payı ve vade yapısı, ilk 3 yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı katkısıyla ödeme kolaylığı ve kredi vadesi, hanehalkının geliriyle uyumlu bir ödeme planı vatandaşlara sunulacak.

İstanbul'da finansman tutarı 5 milyon

Kampanya çerçevesinde İstanbul 1. bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller de 3. bölge olarak belirlendi. Bankalar ve katılım finans kurumları tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1. bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon lira, 2. bölgedeki illerde en çok 3 milyon lira, 3. bölgedeki iller içinse en çok 2 milyon lira olacak.

Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak

Sağlanacak finansmanın sıfır konutlara yönelik hazırlandığı kampanyada hanehalkının toplam geliri dikkate alındı. Kampanyadan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması şartı getirildi. Daha önce yapılan sosyal konut projelerindeki ailede konut sahibi olunması şartı Yeni Evim Kampanyası'na da eklendi. Ayrıca 1. ve 2. bölgelerdeki illerde konut almak isteyen vatandaşların son 1 yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacak, 3. bölgedeki illerdeyse ikamet şartı aranmayacak. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak.

Faiz/kar payı oranları yüzde 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak

Öte yandan Yeni Evim Kampanyası çerçevesinde tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenirken, azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak. Vatandaşların ilk 3 yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek. Sağlanacak katkı ile ilk 3 sene için taksit tutarları aşağı çekilecek ve böylece vatandaşlar konutların tamamlanmasını beklerken yükleri hafifletilecek.

3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecek

Kampanya çerçevesinde vatandaşlar 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecek. Birincisi, tamamlanmış konutlar, ikincisi belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar, üçüncüsü ise yapımına başlanacak olan konutlar olacak. İlk iki durumda konuta ve başvuru sahibine dair şartların ilgili banka tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi halinde kampanya çerçevesinde finansman imkanı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı katkısı sağlanacak. Yeni başlayacak projeleri kapsayan üçüncü durumda ise bankalar tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi ana kıstas olacak.

Müteahhitler için 25 milyar lira finansman

Projenin kampanya çerçevesine alınması için bankanın müteahhitle proje bazında garantörlük anlaşması imzalaması gerekecek. Bu sayede inşaatın temeli atılmadan konut kredisi kullanma imkanı oluşacak. Bankalarla garantörlük anlaşmalarını yapan ve kampanya dahil olarak konut üretme taahhüdü veren müteahhitler için Hazine destekli KGF kefaletiyle başlangıçta 25 milyar liralık finansmana erişim imkanı da sunulacak.

Yüklenici firmalar konut bedelinin yüzde 5'i kadar vatandaşa katkı sağlayacak. Kampanya çerçevesinde vatandaşlar, Türkiye'nin 81 ilindeki bitmiş her projeden ve inşaat seviyesi belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlardan faydalanabilecek.

Komisyon kurularak vatandaş korunacak

Ayrıca kampanya sürecinin şeffaflığı için ilgili kurumlardan oluşan bir komisyon kurulacak. Bu komisyon, yapacağı denetimlerle firmaların belirlediği fiyatların takibi ve belirlenmesi konularında çalışacak. Bununla birlikte bir yandan konut arzı artırılacak, diğer yandan kampanya sürecinde fiyatların sabit kalması sağlanarak orta gelirli vatandaş korunacak.

Taksitler yüzde 25 seviyesinde olacak

Konut kredilerindeki 10 yıl vade uygulaması 5 yıl artırılarak 15 yıla çıkarılacak ve taksitler hane gelirinin yüzde 25-30 seviyelerinde olacak. Kampanyada vatandaşlara sunulacak tüm konutlar birinci el olacak ve ikinci el konutlar kampanyaya dahil edilmeyecek. Başvurulacak tüm konut projelerinde vatandaşların sosyal donatı zenginliği öncelik olacak.

Tüm konutlar deprem yönetmeliğine uygun inşa edilecek, güçlü, sağlam ve sağlıklı olacak. Ayrıca konutlar sıfır atık ve enerji verimliliğime uyumlu uygulamalarla çevreyi merkeze alan projelerle teşvik edilecek.

Konut arzı artırılacak, kira fiyatları düşecek

Türkiye'nin 81 ilinde hayat bulacak Yeni Evim Kampanyası ile özel sektörün konut piyasasına dönüşü hızlandırılarak yapı sektörünün konutları vatandaşlara sunmasının önü açılacak. Yapılacak sosyal konut projeleri ile hem ulaşılabilir konut arzının artırılması hem de kira fiyatlarının düşürülmesi hedefleniyor. Kampanyanın ekonomiye 600 milyar liralık katma değer oluşturması hedeflenirken, inşaat sektörü ve inşaat sektörünü tetikleyen 250 sektör de bundan istifade edecek.

Vatandaşlar, 16 Ocak itibarıyla kurulacak web sitesinde ‘Yeni Evim Kampanyası'na dair tüm detayları ve gelişmeleri takip edebilecek.