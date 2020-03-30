Ortadoğulular Eğitim Kurumları'nda uzaktan eğitim başladı

Ortadoğulular Eğitim Kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim sistemine geçmesinin ardından oluşturduğu Ortadoğulular Dijital Akademi programıyla öğrencilerine interaktif eğitim vermeye başladı.

Aylar süren yoğun bir çalışmayla hazırlanan Ortadoğulular Dijital Akademi sisteminin öğrencilerin hizmetine sunulduğunu ve 4 binden fazla öğrencinin platform üzerinden eğitim aldığını ifade eden Ümit Cenik, "Platformumuzda seviyeye göre düzenlenmiş testler, anında değerlendirilebilen online sınavlar, kazanımlara göre ders videoları, bireysel rehberlik anketleri ve yapay zeka uygulamasıyla şekillenen rehberlik hizmetleri mevcut. Biz bu platformumuz üzerinden 23 Mart haftası itibarıyla bütün öğrencilerimize sistemimiz üzerinden eğitime başladık. Bu süreçte deneyimli kadromuz ve teknolojik altyapımızla öğrenci ve velilerimizin yanındayız" diye konuştu.

Eğitime teknolojik desteklerinin artarak devam edeceğini belirten Ortadoğulular Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Cenik, “Ortadoğulular Dijital Akademi (ODA) Sistemiyle, kurs ve okullarımızın tüm sınıflarında okuyan her öğrenci derslerini uzaktan takip edebiliyor. Eğitim-öğretim hizmetimiz kesintisiz olarak devam edecek” dedi.