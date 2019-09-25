“Ortak Tarih, Kültür, Eğitim ve Medeniyet Sempozyumu” Ankara'da düzenlenecek

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Ekonomik İş birliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü tarafından 27-28 Eylül tarihlerinde Ankara'da “Ortak Tarih, Kültür, Eğitim ve Medeniyet Sempozyumu” düzenlenecek.

Afganistan, Pakistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, İran ve Türkiye'den oluşan Ekonomik İş birliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki tarihi ve güncel bağlantıların konuşulacağı sempozyumda, bilimden dine, felsefeden edebiyata, müzikten mimarlığa kadar ortak kültürün maddi ve manevi yönlerinin tarihsel süreçteki gelişimi ele alınacak.

Yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarının katılımıyla Farabi, İbni Sina, Harezmi, Maturidi, Mevlana ve daha birçok önemli filozof, bilim insanı, şair ve alimi yetiştiren bir kültür coğrafyasının değerlendirileceği sempozyumda, bölge halklarının paylaştığı kültürel mirasın oluşumuna ışık tutulacak.