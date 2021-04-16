Ortaokul öğrencileri için hazırlanan çalışma fasiküllerinin 6. üniteleri yayında

üniteleri yayımlandı. 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için hazırlanan 42 fasikülde toplam 2 bin 850 soru yer alıyor. Şimdiye kadar yayımlanan ve ilk altı üniteyi kapsayan 276 fasikülde öğrencilere sunulan soru sayısı 20 bine ulaştı.

Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için hazırlanan çalışma fasiküllerinin 6. üniteleri http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde erişime açıldı. Millî Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretim faaliyetlerine destek olmak amacıyla yıl içinde kazanım kavrama testleri, LGS için örnek sorular ve çalışma soruları; 5, 6 ve 7. sınıflar için beceri temelli testler; 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için tekrar testleri; ilköğretim 2, 3 ve 4. sınıflar için çalışma soruları; 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için 1, 2, 3, 4 ve 5. üniteleri kapsayan çalışma fasikülleri gibi çok çeşitli kaynak hazırlayarak öğretmen ve öğrencilerle paylaşmıştı.

Fasiküller; 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, 8. sınıflar için T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük branşlarının her ünitesi için ayrı bir kitapçık olacak şekilde hazırlandı. Fasiküllerde çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme, bulmaca gibi etkinliklere de yer verildi. 6. üniteleri kapsayan 42 fasikülde 2 bin 850 soru yer alıyor

8. sınıf düzeyinde 4 Türkçe, 5 matematik, 4 fen bilimleri ve 4 T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük fasikülü olmak üzere toplam 17 fasikül hazırlandı. 7. sınıf öğrencilerine yönelik 2 Türkçe, 2 matematik, 2 fen bilimleri ve 2 sosyal bilgiler fasikülü olmak üzere toplam 8 fasikül erişime açıldı. 6. sınıf düzeyinde 2 Türkçe, 2 matematik, 2 fen bilimleri ve 2 sosyal bilgiler fasikülü olmak üzere toplam 8 fasikül ve 5. sınıf düzeyinde 3 Türkçe, 2 matematik, 2 fen bilimleri ve 2 sosyal bilgiler fasikülü olmak üzere toplam 9 fasikül hazırlandı. Hazırlanan 42 fasikülde toplam 2.850 soru yer alıyor.

276 fasikülde 20 bin soru yayımlandı

Şimdiye kadar yayımlanan ve ilk altı üniteyi kapsayan 276 fasikülde 20 bin 000 soru, ortaokul öğrencileriyle paylaşıldı. Öğrenci ve öğretmenler tarafından yoğun ilgi gören bu destek materyalleri, kullanılabilirlik ve amaca uygunluk bakımından memnuniyetle karşılandı. Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak olan fasiküllere http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.

Türkiye'nin her yerindeki çocuğa fırsat adaleti sağlayabilmek için gayret sarf ettiklerini belirten Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimize her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Salgın döneminde öğrencilerimizin yanında olabilmek için onlara sunduğumuz kaynakları çeşitlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha önce çok sayıda kaynak desteği sağladıklarının altını çizen Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kazanım Kavrama Testleri, LGS için Örnek Sorular ve Çalışma Soruları; 5,6 ve 7. sınıflar için Beceri Temelli Testler; 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için Tekrar Testleri; ilköğretim 2, 3 ve 4.sınıflar için çalışma soruları yayımladık. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8.sınıflar için 1, 2, 3, 4 ve 5. üniteleri kapsayan çalışma fasiküllerini daha önce yayımlamıştık. Bugün ortaokul öğrencilerimiz için tüm sınıf seviyelerinde çalışma fasiküllerinin 6. ünitelerini erişime açtık. Şimdiye kadar yayımlanan ve ilk 6 üniteyi kapsayan 276 fasikülde 20.000 soru öğrencilerimiz ile buluşturuldu. Bu süreçte kaynak desteğimizin ölçeği oldukça büyüdü.”

Bakan Selçuk, süreci başarılı bir şekilde koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına, 81 ilde Ölçme Değerlendirme Merkezlerinde bu sürece katkı veren tüm meslektaşlarına teşekkür etti.