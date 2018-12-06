Ortatek Gaziler Ampute Spor Kulübü futbolcu ve yöneticileri Kızılcahamam'da

Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü futbolcu ve yöneticileri Kızılcahamam'da ilk önce maça çıktı sonra konferans verdi.

Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokul tarafından organize edilen Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü futbolcu ve yöneticileri ile birlikte aktivite programı Kızılcahamam'da düzenlendi. Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü futbolcuları, Kızılcahamam Rıza Doğan Kapalı Spor Salonu'nda Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokul öğrencileri ile futbol maçı yaptı. Maçın ardından Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü futbolcu ve yöneticileri, öğle yemeğinin ardından Eliz Otel Anadolu salonunda konferans verdi.

Konferansa; Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Seyhan Akıska, Kızılcahamam Belediye Başkan Danışmanı ve Genel Koordinatör İhsan Taşer, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, Belediye Meclis Üyesi, Yusuf Şengül, İbrahim Yıldız, STK Başkanları, Okul Müdürleri, Ortotek Gaziler Ampute Spor takımı sporcuları, yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Programda açılış konuşmasını, Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Seyhan Akıska yaparak katılımcıları selamladı. Ardından Ortotek Gaziler Ampute Spor takım kaptanı ve yöneticileri takımın kuruluşundan bahsederek başarıları hakkında bilgiler verdi.

Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü futbolcu ve yöneticileri Kızılcahamam Belediyesi tarafından misafir edilerek, futbolcu ve yöneticilere hediye takdimi yapıldı.