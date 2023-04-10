OSB Kanunu, OSB'leri memnun etti

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, OSB Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemelerin OSB'lerde yer seçimi ve kamulaştırma süreçlerini hızlandıracağını, Türkiye'nin sanayi üretimine lokomotiflik yapan organize sanayi bölgelerinin yatırım ve üretim avantajlarını artıracağını vurguladı.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘OSB Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u değerlendirdi. Başkan Memiş Kütükcü, yeni OSB Kanunu ile birlikte OSBÜK olarak pek çok konunun hayata geçtiğini belirterek, “OSB camiamızın taleplerini karşılayan tüm bu düzenlemeler için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, Türkiye Büyük Millet Meclisimize, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanımız Ziya Altunyaldız ve komisyon üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

"OSB yer seçimi işlemi yapılmadan OSB alanı kesinleştirilecek"

Yeni düzenlemeler ile birlikte OSB'lerde yer seçimi ve kamulaştırma süreçlerinin hızlanacağını vurgulayan Memiş Kütükcü, "Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeler ile OSB'lerimizin yıllar süren yer seçimi ve kamulaştırma süreçleri artık hızlanacak. Yürürlükteki imar planlarında sanayi alanı olarak belirlenen yerlerde, planı onaylayan idarenin görüşünün alınması ve imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt yapılması kaydıyla OSB yer seçimi işlemi yapılmadan OSB alanı kesinleştirilecek. Yönetmelikte belirtilen şart ve sürelerde yatırım yapmayı taahhüt eden parsel maliklerine, kamulaştırma yapılmadan seçilen alanda OSB tarafından yer verilebilecek. Ayrıca OSB'lerimize ilk defa ön tahsis uygulaması getirildi. Ön tahsis uygulaması ile artık OSB'lerimiz yer seçimi ve kamulaştırma süreçleri devam ederken, yatırımcılara belirlenen bedel üzerinden ön tahsis yapabilecekler. OSB'ler ön tahsis uygulaması ile elde ettikleri gelirle, bu alanda kamulaştırma bedellerini ödeyebilecekleri gibi altyapı çalışmalarını da yapabilecekler. Bu da OSB'lerimizi finansal açıdan rahatlatacak. Tüm bu düzenlemeler ile artık OSB'lerimizin yeni yatırımcılara tahsis yapmak için 4-5 yıl gibi uzun süren yer seçimi ve kamulaştırma süreçleri hızlanmış, böylece yeni yatırımların da önü açılmış olacak" ifadelerini kullandı.

"Yatırımcılara üstyapılı sanayi parseli kiralama veya satma yetkisi verildi"

OSB'lere üstyapılı sanayi parseli kiralama veya satma yetkisi verildiğini de ifade eden Başkan Kütükcü, "Önceden sadece alt yapı yatırımlarını yaparak, yatırımcılara parsel tahsis eden OSB'lerimize, artık üretime geçme şart ve taahhüdü veren yatırımcılara üstyapılı sanayi parseli kiralama veya satma yetkisi verildi. Bu düzenleme ile birlikte, OSB'lerimiz, elektrik, su, doğal gaz gibi altyapıların yanı sıra fabrika binalarını da kendileri yaparak, yatırımcılara anahtar teslimi kiralayabilecek veya satabilecekler. Yatırımcı, sadece üretimde kullanacağı makine ve ekipmanlarını, insan kaynağını getirerek üretimini yapabilecek. Bu düzenleme, yerli yatırımcılarımızın yanı sıra özellikle yabancı yatırımcılar için de önemli bir uygulama" şeklinde konuştu.

Kütükcü, yapılan düzenleme ile OSB sanayicilerinin en önemli sorularından birisi olan, bir parselde birden fazla işletmenin faaliyet gösterememesi sorununun da çözüldüğünün altını çizerek, artık OSB'lerdeki katılımcı sanayicilerin,tesislerini üretim maksatlı olmak üzere bir veya birden fazla kiracıya kiralayabileceklerini kaydetti.

OSB Kanunu'na ‘Yeşil OSB' tanımının da eklendiğini belirten Kütükcü, "Düzenleme ile birlikte organize sanayi bölgelerimizin karbon emisyonunu düşürerek Yeşil OSB kriterlerini sağlamak amacıyla hazırlayacakları projeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından öncelikli olarak değerlendirilecek" diye konuştu.

Kütükcü, yapılan diğer düzenleme ile OSB'lerde ortak kullanım alanı oranının, OSB büyüklüğünün yüzde 5'inden az, hizmet ve destek alanlarının oranının ise OSB büyüklüğünün yüzde 15'inden fazla olamayacağını da sözlerine ekledi.